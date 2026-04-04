San Lorenzo le ganó a Estudiantes y volvió al triunfo en el Torneo Apertura 2026 tras cinco partidos

El único gol del partido fue convertido por el mediocampista Manuel Insaurralde, a los 10 minutos del primer tiempo.

Con el triunfo, el primero desde la llegada de Gustavo Álvarez como entrenador, el “Ciclón” se mete en el octavo puesto de la zona A, con 17 puntos, teniendo que visitar a Newell’s en la próxima fecha, el domingo 12 de abril a las 15:00.

Por su lado, el “Pincha” perdió la oportunidad de ser líder del grupo y se mantiene escolta, con 21 unidades. En la próxima jornada deberá recibir a Unión, que viene de ganarle a Deportivo Riestra, sábado 11 de abril a partir de las 17:15.

A los 10 minutos, el mediocampista Manuel Insaurralde recibió sobre el costado izquierdo de área, combinó con el delantero Nahuel Barrios y sacó un remate de pierna derecha, que pasó entre las piernas de un defensor y se metió por el poste izquierdo del arquero Fabricio Iacovich, que no tuvo reacción.

La visita tuvo su primera llegada a los 31 minutos, con un gran derechazo cruzado desde afuera del área del delantero Facundo Farías, luego de eludir a dos rivales en una jugada individual, que fue rozado por el arquero Orlando Gill y terminó dando en el palo. El rebote le quedó al volante Tiago Palacios, que no reaccionó a tiempo y remató incómodo, por encima del palo horizontal.

Farías volvió a desequilibrar a los 36 minutos, con una nueva jugada a pura habilidad por izquierda, aunque esta vez su disparo se fue ancho por el primer palo.

Solo un minuto después, el mediocampista Mikel Amondarain recibió por el costado derecho del área y remató de primera, con un tiro rasante y cruzado que se fue alejando lentamente del peligro, por el segundo palo.

El “Pincha” desperdició otra jugada a los 43 minutos: el carrilero Eric Meza recibió un pase largo sobre el vértice derecho del área y enganchó de gran manera para deshacerse de su marcador, aunque su zurdazo fue defectuoso y detenido por Gill.

El primer ataque del complemento fue del local, a los cuatro minutos, con un avance desde la izquierda hacia el centro del “Perrito” Barrios, con un remate desviado por encima del travesaño.

La visita se quedó con un jugador menos a los 20 minutos de la segunda etapa, luego de una acción vehemente del defensor Tomás Palacios, que intentó jugar una pelota alta con el pie e impactó duramente sobre la cabeza del mediocampista Nicolás Tripichio, que terminó cortado, siendo expulsado a instancias del VAR.

A los 25 minutos, un centro bajo desde la izquierda habilitó un buen remate de volea del delantero Rodrigo Auzmendi, recién ingresado, que dio en el poste derecho del arquero Fabricio Iacovich.

Tres minutos más tarde, Auzmendi volvió a ser asistido, esta vez con un buen centro desde la derecha del polivalente Nicolás Tripichio, y remató de cabeza buscando el segundo palo, pero sin poder superar a Iacovich.

El “Pincha” pudo sacar una nueva contra a los 33 minutos, con un pase largo que habilitó a Meza, cuyo remate potente desde el costado derecho del área al segundo palo se fue desviado.

Estudiantes volvió a llegar en 36 minutos, mediante un pase filtrado que habilitó a Cetré por derecha, aunque su tiro fuerte por el primer palo fue contenido por el guardameta paraguayo del “Ciclón”.

Cuando iban 43 minutos, un nuevo remate de Auzmendi, esta vez desde afuera del área, hubiera entrado por el ángulo derecho de Iacovich, aunque el guardameta tuvo una muy buena reacción y metió un manotazo para desviar al tiro de esquina.

Orlando Gill volvió a salvar la caída de su arco en el segundo minuto de descuento: detuvo un remate desde afuera del área de Meza, que llegó rasante sobre su palo derecho y acelerado por la lluvia, sin dar rebote.

Un minuto después, un pase filtrado habilitó una corrida de Auzmendi, que dejó en el camino al Iacovich, de desesperado achique, con un toque sutil y definió, aunque su remate no tuvo potencia y fue despejado antes de ingresar por el defensor Santiago Núñez.

Síntesis:

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Silvio Trucco.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Gregorio Rodríguez, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Eros Mancuso; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Fabricio Pérez, Alexis Castro, Tiago Palacios; Facundo Farías. DT: Alexander Medina.

Gol en el primer tiempo: 10m. Manuel Insaurralde (S).

Incidencia en el segundo tiempo: 20m. Tomás Palacios expulsado (E).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Teo Rodríguez Pagano (S); 10m. Edwuin Cetré por Fabricio Pérez (E); 12m. Ignacio Perruzzi por Facundo Gulli (S) y Matías Reali por Nahuel Barrios (S), 22m. Gonzalo Abrego por Manuel Insaurralde (S) y Rodrigo Auzmendi por Gregorio Rodríguez (S); Santiago Núñez por Alexis Castro (E) y Gabriel Neves por Ezequiel Piovi (E), 34m. Gastón Benedetti por Eros Mancuso (E) y Franco Domínguez por Facundo Farías (E).

Fuente: Noticias Argentinas

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