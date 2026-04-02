Independiente goleó y es el nuevo campeón de la Copa Gualeguaychú Stella Maris Brugna

Independiente se consagró campeón de la novena edición de la Copa Gualeguaychú Stella Maris Bruna en la rama femenina tras imponerse con autoridad por 5 a 2 frente a Unión del Suburbio, en una final vibrante que coronó al equipo más efectivo del torneo.

Con este triunfo, el conjunto rojo logró su quinto título en la competencia y rompió la paridad que mantenía con su rival de turno, que hasta aquí también acumulaba cuatro consagraciones.

El partido comenzó con un Independiente decidido, que rápidamente marcó diferencias en el primer tiempo gracias a los goles de Melina Romero y Evelyn Reynoso. Sin embargo, antes del descanso, Pilar Muñoz descontó para las dirigidas por Coqui Basaldúa, dejando el marcador abierto.

En el complemento, el Rojo volvió a golpear con contundencia. Florencia Aguiar, con un preciso tiro libre, amplió la ventaja, y luego Agustina “Tina” Faraci junto a Ludmila Odiard terminaron de sentenciar la historia. Sobre el cierre, Nadia Castro marcó el descuento final para Unión del Suburbio.

Además del título, Independiente también se llevó varias distinciones individuales: Ludmila Odiard y Melina Romero fueron las goleadoras del torneo, Sheila Parodi se quedó con la valla menos vencida, mientras que Pilar Muñoz, de Unión del Suburbio, fue elegida como la jugadora destacada de la final.

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