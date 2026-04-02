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Deportes Argentino Canotaje

Comenzó el campeonato Argentino de maratón y selectivo nacional

En la mañana de este jueves, dio inicio el campeonato Argentino de maratón y selectivo nacional que tuvo más de 385 palistas provenientes de distintos lugares del país. La competencia se extenderá hasta el próximo domingo 5 de abril.

2 Abr, 2026, 22:01 PM

La zona de la playa del puente fue el epicentro del torneo, dándole un colorido único a un evento que para la ciudad es histórico, en la previa del mundial a disputarse en el mes de octubre.

Algunas de las competencias que se desarrollaron en el primer día de actividades fueron las de Maratón (3.600 metros) con tres acarreos que demandan un esfuerzo extra. Se compitió en K Seniors, Cadetes 12.500 metros entre otras pruebas.

Por la tarde se disputaron finales de short (distancia corto) en mujeres y varones, como así también en C1, distancia Short, también en ambas ramas.

Mañana se correrán las pruebas más exigentes. Las distancias oscilarán entre los 12 y los 30 kilómetros con los acarreos correspondientes.

En materia organizativa, se destaca el trabajo del club Regatas, estando en todos los detalles y no dejando nada librado al azar.

Los resultados de la jornada de este jueves son los siguientes:

K1 cadetes masculino

1- Simón Bechis (CNP) 1:17:27

2- Joaquín Szyferman (CNH) 1:18:01

3- Diego Maslein (CRU) 1:22:08

4- Thiago Camola (EMCCU) 1:25:5345

5- Damir Sobota (EDEP) 1:25:5356

K1 cadetes damas

1- Yuliana Nasif (CRB) 1:11:52

2- Ángeles Pacheco (EDEP) 1:12:17

3- Amelie Brolese (CRLP) 1:12:39

4- Keren Trajman (CNH) 1:16:40

 

C1 junior short masculino

1- Mirko Havilio (CCI) 23:22:38

2- Bruno Benigno (ACCR) 23:39:04

 

C1 junior short damas

1- Agustina Díaz (UTN) 29:31:26

2- Carmina Gómez Gusalli (CRG) 29:43:92

 

C1 senior short masculino

1- Joaquín Gallardo Vidal (CCI) 22:49:64

2- Roberto Palacios (CRG) 25:13:40

3- Claudio Paiva (CRG) 26:30:16

 

K1 junior short damas

1- Brunella Pedrotti (CNP) 21:33:06

2- Juliana Garea (CRB) 22:57:26

3- Jazmín Schneider (CRU) 23:43:67

 

K1 junior short masculino

1- Manuel Huck (CRU) 18:50:29

2- Juan Álvarez (ACLP) 19:03:39

3- Leonel Bauduco (CRU) 19:26:39

4- Cristian Esparza (CEB) 19:41:86

 

K1 senior short damas

1- Magdalena Garro (CRU) 20:49:23

2- Lara Abud (CNP) 21:10:45

3- María Collueque (CPR) 21:30:22

4- Milagro Vicenzoni (CSF) 21:47:48

 

K1 senior short masculino

1- Agustín Ratto (CRU) 17:55:61

2- Franco Balboa (CRSN) 17:57:16

3- Bautista Itria (CNP) 18:05:20

4- Juan Cáceres (EMCA) 18:10:86

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