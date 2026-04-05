Arrancan los Torneos Apertura en primera división y primera B con una jornada cargada de expectativas

El fútbol de Gualeguaychú vuelve a latir con fuerza este domingo con el inicio del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa”, que marcará el comienzo de la temporada oficial en Primera División. La jornada inaugural promete partidos atractivos, estrenos y duelos entre protagonistas destacados del último año.
En la máxima categoría, el reciente campeón de la Copa Gualeguaychú, Juventud Unida, comenzará su camino como local recibiendo a Defensores del Oeste, equipo que regresa a Primera tras su paso por el ascenso. El conjunto albiceleste buscará arrancar con el pie derecho ante su gente.
Por su parte, el campeón de la Copa Entre Ríos, Juventud Urdinarrain afrontará un exigente compromiso fuera de casa cuando visite el estadio municipal para medirse con La Vencedora, en uno de los duelos más atractivos de la fecha inicial.
En otros encuentros, Central Larroque —vigente campeón del Torneo Clausura— será local en el estadio Raúl Impini frente a Central Entrerriano, en un cruce que promete intensidad desde el arranque. Además, Camioneros hará su estreno en la máxima divisional enfrentando a Unión del Suburbio en Villa María.
En el estadio Teodoro Treisse, Deportivo Urdinarrain recibe a Independiente, mientras que Sarmiento será anfitrión de Pueblo Nuevo en otro de los partidos destacados de la jornada.
En la Divisional B también habrá acción desde el domingo, con el debut de Atlético Sur, que visitará a Deportivo Gurises. Sud América, en su cancha, enfrentará a Juvenil del Norte, mientras que Sporting recibirá a Black River. En Villa Paranacito, Isleños Independientes recibe a Sportivo Larroque, y en Pueblo Belgrano, Cerro Porteño se medirá con Defensores del Sur.
La programación de la primera fecha es la siguiente:
Torneo Eduardo Barbosa
16hs
Deportivo Urdinarrain vs. Independiente
Central Larroque vs Central Entrerriano
La Vencedora vs Juventud Urdinarrain
Sarmiento vs Pueblo Nuevo
Unión del Suburbio vs Camioneros
16.15hs
Juventud Unida vs. Defensores del Oeste
Primera división B Luis Gauna
16:00 hs
Sud América vs Juvenil del Norte
Sporting vs Black River
Isleños Independientes vs Sportivo Larroque
Deportivo Gurises vs Atlético Sur
19:15 hs
Cerro Porteño vs Defensores del Sur