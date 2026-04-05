 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Deportes FÚTBOL DEPARTAMENTAL

Arrancan los Torneos Apertura en primera división y primera B con una jornada cargada de expectativas

Este domingo se pone en marcha la actividad oficial del fútbol de Gualeguaychú en Primera División y la Divisional B, con el estreno de camioneros en primera, el regreso de Defensores del Oeste y en la B el debut de Atlético Sur.

5 Abr, 2026, 11:16 AM
Crédito: Gol Entra

El fútbol de Gualeguaychú vuelve a latir con fuerza este domingo con el inicio del Torneo Apertura “Eduardo Barbosa”, que marcará el comienzo de la temporada oficial en Primera División. La jornada inaugural promete partidos atractivos, estrenos y duelos entre protagonistas destacados del último año.

En la máxima categoría, el reciente campeón de la Copa Gualeguaychú, Juventud Unida, comenzará su camino como local recibiendo a Defensores del Oeste, equipo que regresa a Primera tras su paso por el ascenso. El conjunto albiceleste buscará arrancar con el pie derecho ante su gente.

Por su parte, el campeón de la Copa Entre Ríos, Juventud Urdinarrain afrontará un exigente compromiso fuera de casa cuando visite el estadio municipal para medirse con La Vencedora, en uno de los duelos más atractivos de la fecha inicial.

En otros encuentros, Central Larroque —vigente campeón del Torneo Clausura— será local en el estadio Raúl Impini frente a Central Entrerriano, en un cruce que promete intensidad desde el arranque. Además, Camioneros hará su estreno en la máxima divisional enfrentando a Unión del Suburbio en Villa María.

En el estadio Teodoro Treisse, Deportivo Urdinarrain recibe a Independiente, mientras que Sarmiento será anfitrión de Pueblo Nuevo en otro de los partidos destacados de la jornada.

En la Divisional B también habrá acción desde el domingo, con el debut de Atlético Sur, que visitará a Deportivo Gurises. Sud América, en su cancha, enfrentará a Juvenil del Norte, mientras que Sporting recibirá a Black River. En Villa Paranacito, Isleños Independientes recibe a Sportivo Larroque, y en Pueblo Belgrano, Cerro Porteño se medirá con Defensores del Sur.

 

La programación de la primera fecha es la siguiente:

Torneo Eduardo Barbosa

16hs

Deportivo Urdinarrain vs. Independiente

Central Larroque vs Central Entrerriano

La Vencedora vs Juventud Urdinarrain

Sarmiento vs Pueblo Nuevo

Unión del Suburbio vs Camioneros

16.15hs

Juventud Unida vs. Defensores del Oeste

 

Primera división B Luis Gauna

16:00 hs

Sud América vs Juvenil del Norte

Sporting vs Black River

Isleños Independientes vs Sportivo Larroque

Deportivo Gurises vs Atlético Sur

19:15 hs

Cerro Porteño vs Defensores del Sur

Temas

FÚTBOL DEPARTAMENTAL

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Deportes

Te puede interesar

Teclas de acceso