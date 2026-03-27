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Sociedad

Vacunación antigripal: desde el lunes los afiliados de PAMI podrán vacunarse en cualquier farmacia de la red

PAMI adelantó su campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país ante el aumento temprano de virus respiratorios y la circulación de una nueva variante de influenza A (H3N2).

27 Mar, 2026, 20:55 PM

PAMI adelantó su campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país, una medida que busca anticiparse al incremento de enfermedades respiratorias registrado en los últimos años. La decisión responde también a la detección de una nueva variante de influenza A (H3N2), caracterizada por una mayor transmisibilidad.

 

Desde el organismo señalaron que el objetivo central es reforzar la inmunidad en los grupos de riesgo antes del pico invernal. En particular, se apunta a adultos mayores y personas con condiciones preexistentes que pueden desarrollar cuadros más graves.

 

En ese marco, las autoridades remarcaron la importancia de llegar protegidos a los meses de mayor circulación viral, reduciendo así hospitalizaciones y complicaciones asociadas a la gripe.

 

Acceso a la vacunación y requisitos

 

Los afiliados podrán aplicarse la dosis a partir del lunes 30 de marzo en cualquier farmacia de la red PAMI, sin necesidad de presentar una orden médica ni gestionar turno previo. Para ello, deberán concurrir con su DNI y la credencial de la obra social.

 

En el caso de personas menores de 65 años con factores de riesgo, será obligatorio presentar la documentación médica que certifique su condición. Además, se recomienda comunicarse previamente con la farmacia habitual para verificar disponibilidad.

 

Para consultar los puntos de vacunación, los afiliados pueden ingresar al sitio oficial o llamar al 138, en la línea PAMI Escucha, seleccionando la opción correspondiente.

 

"A partir del lunes 30 de marzo podés aplicarte la vacuna antigripal en todas las farmacias de la Red PAMI. Vacunarte a tiempo te permite atravesar el invierno con mayor protección, antes de que aumente la circulación de virus respiratorios", afirmó el comunicado oficial.

 

Fuente: elonce

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