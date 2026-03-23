Entre Ríos fortalece la asistencia a víctimas y la prevención vial mediante una agenda conjunta

Del encuentro participaron la directora de Asistencia a las Víctimas del Delito, Micaela Dome Schmidt; la directora General de Prevención y Seguridad Vial, Elle Ana; y el presidente de la Asociación Civil por la Verdad y Justicia (Aciverjus), Miguel Gandolfo. Asimismo, integraron la mesa de trabajo los comisarios Diego Pasarello y Facundo Beltrame, en representación de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial (Dgpsv).

El eje central de la jornada fue la articulación de políticas públicas integrales. Se hizo hincapié en que la seguridad vial debe ser una política de Estado que no solo abarque la educación, la fiscalización en rutas y la sanción efectiva, sino que también garantice un acompañamiento humano y técnico tras la ocurrencia de un siniestro.

Durante la reunión, los funcionarios policiales detallaron los operativos que se desarrollan en el territorio provincial, subrayando la importancia del uso de tecnología y la presencia estratégica para la prevención. Por su parte, el presidente de Aciverjus, Miguel Gandolfo, destacó la relevancia de integrar una red de trabajo conjunta donde la experiencia de las organizaciones civiles alimente la planificación operativa.

El encuentro concluyó con el compromiso de establecer una mesa de trabajo permanente, buscando que la gestión de la seguridad vial sea eficiente y cercana a las necesidades de los ciudadanos.