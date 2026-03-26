Ventas en supermercados: Entre Ríos cayó en 2026 y quedó entre las provincias más afectadas

A nivel nacional, las ventas totalizaron 2,34 billones pesos durante el primer mes de 2026, lo que representó una baja real del 1,2 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. En términos mensuales, también se verificó una contracción del 1,5 por ciento respecto a diciembre de 2025, de acuerdo con la Encuesta de Supermercados.

El informe reflejó un comportamiento dispar entre jurisdicciones, con una mitad mostrando signos de recuperación y la otra mitad aún en terreno negativo. En ese escenario, Entre Ríos quedó dentro del grupo con mayores caídas.

En cuanto al desempeño por rubros, sobre un total de once categorías relevadas, cinco registraron incrementos interanuales. Entre ellas se destacaron Carnes, con una suba del 18,0 por ciento; Verduras y frutas, con 9,3 por ciento; Alimentos preparados y rotisería, con 4,7 por ciento; Panadería, con 0,5 por ciento; e Indumentaria, con 0,1 por ciento. En conjunto, estos segmentos explicaron el 26 por ciento de la facturación mensual.

Por el contrario, seis rubros mostraron caídas: se observaron bajas en productos de almacén, artículos de limpieza y perfumería, lácteos, bebidas, electrónicos y otros, con descensos que llegaron hasta el 17,0 por ciento en el caso de los electrónicos. Estos rubros concentraron el 74 por ciento de las ventas del mes.

El desempeño general confirma la persistencia de un escenario de consumo retraído, con impactos más marcados en algunas provincias, como Entre Ríos, donde la caída supera el promedio nacional.

Fuente: AIM / Indec