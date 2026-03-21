Magnotta: “Policías y prefectos de la época tienen más para aportar sobre los vuelos de la muerte”

El periodista Fabián Magnotta, que investiga los vuelos de la muerte en el delta entrerriano, dijo en las jornadas que se realizan en Concordia por los 50 años del golpe militar, que “policías y prefectos de la época tienen más para aportar”.

Magnotta dijo que “en Concordia, en Concepción del Uruguay, en Gualeguaychú y otras ciudades entrerrianas, viven policías y prefectos retirados que trabajaban en la zona en esos tiempos y seguramente pueden contribuir como testigos o en forma anónima en datos que pueden resultar de importancia, por más pequeños que parezcan”.

“No son temas del pasado, son temas actuales. Hace unos días identificaron los restos de un hombre en el centro clandestino La Perla en Córdoba, y a su nieta le pudieron decir: encontraron al abuelo”, ejemplificó.

El tema de los vuelos de la muerte en el delta entrerriano durante la dictadura, fue tema central de las jornadas que se realizan en Concordia, donde sorprendió la gran concurrencia de público.

Sobre los vuelos en los ríos Paraná y Uruguay, expusieron Fabián Magnotta, autor del libro “El lugar perfecto” que originó la causa judicial y la investigadora María Laura Guembe, abogada que trabajó en la causa Esma y aparece en el documental “Traslados”; con la coordinación de la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta.

Colaboración de la nueva generación

La fiscal Minatta reveló que “fue una grata sorpresa para mí la colaboración que encontré en prefectos y policías de la nueva generación para la investigación de lo que ocurrió”.

Las jornadas en Concordia son organizadas por la Asociación de Familiares y amigos de detenidos desaparecidos, y ex presos políticos, y allí también se presentó el tráiler del documental “Pasó en el delta”, de próximo estreno.

Foto del libro El lugar Perfecto

“En tiempos de confusión, hay que seguir el camino iluminado por la memoria”, dijo Magnotta en su charla, y destacó además que ha quedado demostrado que el delta fue utilizado para la desaparición de personas mediante los vuelos de la muerte entre los años 1976-1979.

Por otra parte, el Registro Único de la Verdad de Entre Ríos informó que en la causa conocida como "vuelos de la muerte", que indaga el destino de víctimas, el organismo evalúa acompañar el criterio de "declaración de verdad" ante la imposibilidad de localización de restos.