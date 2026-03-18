Se realizarán reparaciones en una escuela de Ceibas

Con el objetivo de garantizar condiciones edilicias seguras y adecuadas para la comunidad educativa, el Gobierno de Entre Ríos llevó adelante la apertura de sobres para la ejecución de obras en la escuela Primaria N°32 Tierra de Chanas, ubicada en el departamento Islas del Ibicuy.

El establecimiento se sitúa a cuatro kilómetros de Ceibas sobre el camino a Ñancay y cumple un rol fundamental para las familias de la zona. En este marco, la intervención responde a una demanda edilicia vinculada al deterioro de la torre tanque y al sistema de provisión de agua, aspectos que comprometen la seguridad y el normal desarrollo de las actividades escolares.

El proyecto fue elaborado por el equipo zonal de Arquitectura del departamento Islas del Ibicuy, tras un relevamiento. Tiene una inversión oficial de 39.614.321 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. La apertura de sobres tuvo lugar en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, donde se presentaron tres firmas oferentes.

El ministro de Planeamiento, Hernán Jacob, subrayó la importancia de los trabajos en el marco de una planificación de obras sostenida para fortalecer la infraestructura escolar: "Con estas intervenciones se prioriza dar respuesta concreta a una situación que generaba preocupación en la comunidad educativa de la escuela. Estas obras además de resolver un problema de seguridad, también buscan mejorar las condiciones en las que los chicos y docentes realizan sus actividades diariamente".

La obra prevé intervenir una superficie de 200 metros cuadrados e incluye la construcción de una nueva torre de hormigón armado para el almacenamiento de agua, en reemplazo de la actual estructura metálica que presenta signos de deterioro. Esta nueva ubicación permitirá optimizar el abastecimiento, además de mejorar la seguridad dentro del predio escolar.

Además, se ejecutarán trabajos en el sector de cocina, con recambio de pisos y revestimientos, instalación de nueva mesada de acero inoxidable y mejoras en las instalaciones de agua, gas y electricidad. También se incorporará un termotanque, un extractor de humos y se realizarán adecuaciones en carpinterías y cielorrasos.

Prensa Gobierno ER

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