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Sociedad MARCHA DE LAS VELAS

Masiva movilización docente frente a Casa de Gobierno

Tras el fracaso paritario, Agmer y Amet marcharon en Paraná en lo que definieron como una “lección de lucha”. Según los gremios, la adhesión al paro alcanzó el 85%.

27 Mar, 2026, 21:32 PM

Este viernes Agmer, con el acompañamiento de AMET y sectores de la Izquierda, llevó a cabo una movilización en reclamo de mejoras salariales, luego de que la paritaria no llegara a un acuerdo y el Ejecutivo provincial decidiera otorgar el aumento mediante un decreto.

 

La jornada comenzó con un paro durante el turno mañana que alcanzó una adhesión del 85%, según lo declarado por el gremio. Por la tarde, se realizó una concentración en Plaza de Mayo para luego trasladarse hacia Plaza Mansilla. La columna de manifestantes avanzó con antorchas y velas, acompañada de cánticos contra la gestión de Frigerio.

 

Además, durante la marcha, los gremios docentes aprovecharon la ocasión para oponerse nuevamente a la reforma previsional impulsada por la Provincia. "La Caja de Jubilaciones es nuestra, cuidémosla", expresaron los manifestantes.

 

Al llegar a la Casa de Gobierno, referentes de Agmer y AMET emitieron sus mensajes:

 

El primero en hablar fue el secretario adjunto de AMET, Andrés Besel, quien consideró "ridículo" lo ofrecido por la Provincia en materia salarial. Además, pidió a los padres y madres que se sumen y formen parte del reclamo educativo.

 

A continuación, tomó la palabra el secretario general de Agmer, Abel Antivero, quien remarcó que se trató de un "día histórico" por la gran presencia de docentes de la mayoría de los departamentos. "Estamos dando una lección de lucha", sentenció.

 

"Desde diciembre venimos diciendo que queremos discutir salarios. Pero nos convocaron recién el 23 de febrero y nos hicieron una propuesta que al mismo Gobierno le dio vergüenza presentar", remarcó el titular de AGMER. Además, resaltó que es la primera vez que un decreto determina un plazo de no convocatoria a nuevas paritarias; cabe aclarar que dicho decreto establece el aumento rechazado por los gremios y será denunciado por inconstitucional.

 

Por otra parte, Antivero rechazó la implementación de la IA "Ori", calificándola como "una burla". En su mensaje a los presentes, el dirigente también repudió la agresión sufrida por dos docentes y denunció que el lanzamiento de piedras provino desde el edificio de la Caja de Jubilaciones.

 

Fuente: (APFDigital)

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