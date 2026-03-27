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Sociedad PREVENCION

Emiten alerta amarilla para el sur y centro de Entre Ríos

El área que abarca los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

27 Mar, 2026, 19:48 PM

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso preventivo para el centro y sur de la provincia de Entre Ríos debido al avance de un frente de inestabilidad. Se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de fenómenos climáticos intensos.

 

El área que abarca los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Uruguay, Gualeguay y Victoria será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que el fenómeno incluya precipitaciones, con abundantes caídas de agua en cortos períodos; vientos que podrían alcanzar los 80 km/h; fuerte actividad eléctrica y posibilidad de granizos.

 

Se estiman valores de acumulación de agua de entre 30 y 70 mm, con posibilidad de ser superados en puntos específicos.

 

Recomendaciones de Seguridad

 

Asegurá objetos sueltos: Revisá macetas, chapas o elementos en balcones y patios que puedan ser arrastrados por el viento.

 

Evitá circular: Si no es necesario, permanecé en construcciones cerradas y evitá transitar por calles inundadas.

 

Mantenete informado: Seguí las actualizaciones de los canales oficiales de meteorología y defensa civil.

 

Cuidado eléctrico: Desconectá aparatos electrónicos si la actividad eléctrica es muy intensa.

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