Murió Noelia Castillo tras su ardua batalla legal por la eutanasia

Noelia Castillo, la joven de 25 años que había solicitado acceder a la eutanasia, falleció este jueves por la noche en en la residencia Sant Pere de Ribes, ubicada en la ciudad de Barcelona, España. La mujer parapléjica había hecho la petición de morir hacía 601 días, pero su padre se opuso desde el primer momento, representado por la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos. Fue esa misma organización la que confirmó la noticia de la muerte de Noelia.

"Ya se le ha ejecutado la eutanasia a Noelia. Desde Abogados Cristianos lamentamos profundamente su muerte y denunciamos que este caso evidencia los graves fallos de la ley de eutanasia, que no protege a las personas más vulnerables", escribieron en su cuenta oficial de X.

Y agregaron: "Pedimos a los políticos que su historia sirva para impulsar cambios urgentes y evitar que algo así vuelva a ocurrir. Gracias a todos los que habéis empatizado con la familia en estos momentos tan difíciles. Deben entender que los padres quedan rotos tras años de intentar acompañarla en su rehabilitación".

Según informaron medios españoles, Noelia pasó su última noche junto a su madre, su abuela y hasta su propio padre, con quien luchó por haber decidido acceder a la eutanasia.

Noelia Castillo: una batalla judicial de 601 días contra su padre

El caso de Noelia tomó relevancia internacional en los últimos días. Sin embargo, su batalla judicial llevaba más de un año y medio. La joven había pedido morir debido a los fuertes dolores físicos y psíquicos que sufría a raíz de su condición. Lo hizo amparada en la Ley de Eutanasia, que en España se aprobó el 26 de junio de 2021. Su padre se oponía férreamente a su decisión, aunque finalmente las autoridades escucharon la voz de la joven.

La vida de Noelia fue compleja desde muy pequeña. A los 13 años sufrió episodios de agresión sexual y luego intentó quitarse la vida en reiteradas ocasiones. En octubre de 2022, fue víctima de una violación múltiple y eso la llevó a arrojarse del quinto piso de su edificio. Debido a este hecho, quedó parapléjica y su situación era irrecuperable.

¿Qué es la eutanasia?

El término eutanasia proviene del griego, donde “eu” significa bien y “thánatos” muerte, es decir, una buena muerte o un morir sin sufrimiento. Sin embargo, con el tiempo, este concepto fue evolucionando hasta referirse a la acción de provocar la muerte a una persona que sufre, con la intención de aliviar su dolor y respetar su deseo de no seguir viviendo en esas condiciones.

¿En qué países es legal la eutanasia?

Países Bajos — 2002: primer país del mundo en legalizarla por ley.

Bélgica — 2002: ese mismo año siguió el modelo neerlandés.

Luxemburgo — 2009

Canadá — 2016

España — 2021

Nueva Zelanda — 2021

Portugal — 2023 (con implementación progresiva)

Uruguay — 2025 (ley aprobada, implementación en curso)

Fuente: El Destape