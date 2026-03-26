Alerta nacional por Chikungunya: Entre Ríos mantiene vigilancia activa ante la suba de casos autóctonos

El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) N° 800, correspondiente a la Semana Epidemiológica (SE) 10 de 2026, encendió las alarmas en el sistema sanitario argentino debido a un marcado ascenso en los casos de fiebre Chikungunya.

Con un acumulado de 199 casos confirmados y probables en lo que va del año, la preocupación de las autoridades radica en que el 72% de estos registros son de origen autóctono, lo que confirma que el virus ya circula localmente en diversas jurisdicciones del país.

La situación en Entre Ríos

En el territorio entrerriano, la vigilancia se extremaron tras la detección de brotes activos en provincias vecinas y en el Gran Buenos Aires. Según el informe oficial, la provincia analizó “33 casos sospechosos de Fiebre Chikungunya” en las últimas semanas, los cuales, afortunadamente, arrojaron resultados negativos por laboratorio hasta la fecha.

No obstante, los equipos de epidemiología locales permanecen en alerta debido a la dinámica de movilidad poblacional. El BEN señala que “la reaparición de casos en determinados territorios refuerza la necesidad de mantener una vigilancia sensible y una respuesta oportuna”, especialmente en zonas que, como Entre Ríos, poseen condiciones ambientales favorables para la proliferación del mosquito Aedes aegypti.

Contexto regional y nacional

El brote nacional tiene sus focos más críticos en el Noroeste (NOA) y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El informe detalla que “durante la SE 10 se notificaron 96 nuevos casos de fiebre Chikungunya”, destacándose el reciente hallazgo de un brote en Lomas de Zamora y casos sin antecedentes de viaje en Tucumán y el norte santafesino.

Ante este panorama, el documento técnico del Ministerio de Salud es taxativo: “A nivel regional, el incremento intersemanal alcanzó el 177%, motivo por el cual las autoridades consideran que el brote sigue activo”. Esta situación obliga a las provincias de la zona Centro, incluida Entre Ríos, a no relajar las medidas de descacharrización y control vectorial, dado que el 30% de los infectados pueden ser asintomáticos y actuar como portadores del virus sin saberlo.

Recomendaciones para la población

Frente a la alerta, se insta a los entrerrianos a consultar de manera inmediata ante la aparición de fiebre alta y, fundamentalmente, “dolor articular intenso y persistente, especialmente en manos y pies, que dificulta el movimiento”, síntoma característico que diferencia a la Chikungunya de otros virus como el Dengue.

Asimismo, se recomienda el uso frecuente de repelentes y la eliminación de cualquier recipiente que pueda acumular agua, entendiendo que la prevención comunitaria es la única barrera efectiva para evitar que los casos importados den lugar a un brote autóctono en la provincia. (APFDigital)