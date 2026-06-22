Un camión cargado con autos 0km volcó en la Autovía 14

Un camión con semirremolque cargado con vehículos nuevos volcó durante la noche del domingo sobre la Autovía Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 2 aproximadamente, en sentido Entre Ríos-Buenos Aires. Como consecuencia del siniestro, el conductor sufrió diversas lesiones y debió ser hospitalizado.

De acuerdo con el informe emitido por Bomberos Voluntarios de Ceibas, el hecho ocurrió alrededor de las 20.45.

Al arribar, los bomberos constataron que el conductor ya había sido rescatado por otros camioneros que circulaban por la zona. El hombre presentaba lesiones de distinta consideración, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia del Hospital Eva Duarte de Ceibas.

Traslado al Hospital Centenario

El vehículo involucrado fue un camión marca Mercedes-Benz con semirremolque destinado al transporte de automóviles. Era conducido por un hombre de 43 años, domiciliado en la provincia de Corrientes.

Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando sobre el cantero central de la autovía.

Luego de recibir las primeras atenciones médicas en el lugar, fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú para una mejor evaluación y tratamiento de las lesiones sufridas.

Amplio operativo en la zona

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Ceibas, del Puesto Empalme y de Gendarmería Nacional Puesto Ceibas, quienes se encargaron del ordenamiento y control del tránsito para evitar nuevos incidentes.

Posteriormente, personal de Policía Científica de Islas realizó las pericias correspondientes con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco.

Además de los organismos de seguridad, participaron del operativo Bomberos Voluntarios de Ceibas y personal del Hospital Eva Duarte de esa localidad.

El Once

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