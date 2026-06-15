Conflicto en Granja Tres Arroyos: trabajadores convocan a una movilización para este martes

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos resolvieron intensificar las medidas de protesta y convocaron a una movilización para este martes 16 de junio en Concepción del Uruguay. La decisión fue adoptada durante una asamblea realizada frente a la planta de la empresa, en el marco del conflicto laboral que mantiene en incertidumbre a cientos de empleados y sus familias.

La concentración está prevista para las 10 de la mañana en el Monumento a Urquiza, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, desde donde los trabajadores buscarán visibilizar la situación que atraviesan y sumar respaldo de la comunidad a sus reclamos.

El principal eje de la protesta es la exigencia del pago de salarios adeudados y la reapertura de las instalaciones, que permanecen sin actividad en medio de una crisis que preocupa al sector productivo y laboral de la región.

Una decisión tomada en asamblea

La convocatoria surgió luego de una reunión realizada este lunes frente a los portones de la planta. Allí, los empleados analizaron el escenario actual y debatieron las acciones a seguir para sostener el reclamo. Tras el intercambio de opiniones, los trabajadores coincidieron en la necesidad de profundizar las medidas de protesta y avanzar con una movilización que permita exponer públicamente la problemática.

Según expresaron en un comunicado difundido al finalizar la asamblea, la convocatoria está abierta a todos los empleados de la empresa, independientemente del gremio al que pertenezcan.

La intención es mostrar una postura unificada frente a la situación que atraviesa la firma y fortalecer el reclamo colectivo ante las autoridades y los responsables de la empresa.

Pedido de unidad sindical

Además de convocar a la movilización, los trabajadores solicitaron a las organizaciones sindicales con representación dentro de Granja Tres Arroyos que acompañen las medidas adoptadas.

En ese sentido, propusieron la realización de una Asamblea General conjunta para el próximo miércoles, con la participación de todos los sectores involucrados en el conflicto, indicó La Pirámide.

Con información de Elonce.com

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