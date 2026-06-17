Ministros de Salud del país evaluaron la situación de las provincias

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, representó a la provincia en un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa). La agenda contempló los avances en la estrategia de vacunación antigripal y el análisis de la curva de enfermedades respiratorias; el abordaje del ACV desde la prevención; la transferencia de recursos a las jurisdicciones en áreas clave; y el fortalecimiento de la red de donación de órganos y tejidos.

El Cofesa volvió a reunir a las máximas autoridades sanitarias del país para avanzar en una agenda centrada en la prevención de enfermedades, la mejora de la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y la articulación de políticas públicas entre Nación y provincias.

Allí, en torno a la situación epidemiológica de los virus respiratorios en Argentina, se valoró la decisión de adelantar el inicio de la campaña de vacunación antigripal 2026. De hecho, en la semana de vacunación 13 de 2026, se superó el 93 por ciento de la cobertura en personal de salud, representando un aumento de 14 puntos porcentuales respecto del mismo período de 2025.

Esto es sumamente importante ya que el país continúa atravesando un aumento en la circulación de virus respiratorios. Si bien este incremento se mantiene dentro de los niveles esperados para esta época del año, confirma el adelanto de la temporada que se viene observando durante los últimos años. Dicho aumento se produce a expensas del virus de influenza A (H3N2) que representa el 98 por ciento de los casos de influenza notificados.

Otro de los principales ejes de trabajo fue la presentación del Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (ACV), una estrategia que busca garantizar el acceso oportuno al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación mediante la coordinación de los distintos niveles de atención. En ese marco también se expuso una nueva aplicación digital destinada a optimizar la atención de emergencias y reducir los tiempos de respuesta.

Asimismo, se compartieron los avances de las estrategias nacionales de donación y trasplante de órganos. En ese contexto, Entre Ríos adhirió al Programa para el Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada (ERCA), impulsado por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, una iniciativa orientada a fortalecer la detección temprana, el seguimiento y la atención integral de pacientes con enfermedad renal crónica, favoreciendo además el acceso oportuno al trasplante.

Cabe indicar que la iniciativa promueve la creación y consolidación de consultorios especializados orientados a la prevención, el seguimiento y el tratamiento integral de pacientes con enfermedad renal crónica. Entre sus objetivos se destacan la reducción de las listas de espera para trasplante y el impulso de trasplantes preventivos que eviten el ingreso a diálisis.

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