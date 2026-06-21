Este domingo comenzó la estación más fría del año

El inicio del invierno 2026 se produjo este domingo con el solsticio de invierno. El fenómeno astronómico marcó el comienzo formal de la estación más fría y dio paso a jornadas que comenzarán a ganar minutos de luz.

El inicio del invierno 2026 quedó oficialmente marcado este domingo con la llegada del solsticio de invierno, un fenómeno astronómico que ocurrió a las 5:24 de la madrugada, según datos del Servicio de Hidrografía Naval. A partir de ese momento comenzó formalmente la estación más fría del año en la Argentina.

El solsticio representa el instante en que el hemisferio sur alcanza su máxima inclinación alejándose del Sol. Como consecuencia, se registra la jornada con menos horas de luz solar y la noche más extensa del año, una característica que distingue el comienzo del invierno astronómico.

Este fenómeno también explica la disminución de las temperaturas que suele observarse durante esta época del año, especialmente en las regiones centro y sur del país.

Qué ocurre después del solsticio

Tras el solsticio, los días comienzan a alargarse de manera gradual. Aunque el cambio resulta casi imperceptible en las primeras jornadas, la cantidad de horas de luz aumenta progresivamente hasta la llegada de la primavera.

Sin embargo, los especialistas advierten que el período de frío más intenso no suele coincidir con el inicio de la estación. Por el contrario, las temperaturas más bajas generalmente se registran durante julio y los primeros días de agosto.

Para este domingo, el pronóstico anticipó condiciones acordes a la época, con temperaturas bajas y abundante nubosidad en distintas regiones del país.

Cuánto durará el invierno

El invierno astronómico se extenderá hasta el próximo 22 de septiembre, fecha en la que se producirá el equinoccio de primavera y comenzará oficialmente la nueva estación en el hemisferio sur.

Durante los próximos meses se espera una alternancia entre períodos de frío intenso y jornadas más moderadas, un comportamiento habitual para esta época del año.

Ante las bajas temperaturas, los especialistas recomendaron reforzar los cuidados en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, además de mantener ambientes ventilados y adoptar medidas de prevención para evitar complicaciones asociadas al frío.

Fuente: elonce.com

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