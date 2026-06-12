Colonia Elía: denunciaron que una instructora habría drogado a compañeros con una torta

El hecho denunciado ocurrió el 4 de noviembre de 2025 en el Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. Cinco instructores y guardaparques señalaron que una compañera les habría suministrado marihuana mediante una torta durante una jornada educativa con alumnos de Larroque.

Una grave denuncia es investigada por la Justicia y tiene como escenario al Parque Natural Provincial Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. Cinco trabajadores denunciaron que una instructora les habría suministrado marihuana sin su conocimiento a través de una torta que compartieron durante una actividad laboral con estudiantes de una escuela.

Según trascendió, el episodio ocurrió el 4 de noviembre de 2025 durante una jornada del programa "Kayaks para Escuelas", desarrollada con alumnos de una institución educativa de Larroque.

De acuerdo con las denuncias presentadas ante la Fiscalía N° 3, los instructores y guardaparques realizaron las actividades previstas junto a los estudiantes y, durante un momento de descanso, una de las instructoras ofreció una torta elaborada por ella misma a sus compañeros de trabajo.

Siempre según las presentaciones judiciales, cinco personas consumieron porciones del producto sin conocer los ingredientes que contenía.

La situación se tornó preocupante una vez finalizadas las actividades. Al regresar con el grupo de alumnos, varios de los trabajadores comenzaron a experimentar síntomas compatibles con una intoxicación.

Mareos, desvanecimientos, alteraciones en la percepción y cuadros de confusión fueron algunos de los síntomas que, según las denuncias, sufrieron mientras todavía desarrollaban tareas relacionadas con la seguridad y el acompañamiento de menores de edad.

Ante el cuadro presentado, se solicitó asistencia médica. Dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Justo José de Urquiza, donde permanecieron internados durante varias horas. Posteriormente, otro trabajador también requirió atención médica, mientras que los restantes continuaron con síntomas en sus domicilios.

Según se informó, una vez recuperados parcialmente y tras reconstruir lo sucedido durante la jornada, los trabajadores advirtieron que el único alimento consumido en común había sido la torta ofrecida por la instructora.

Posteriormente, los análisis médicos habrían detectado presencia de marihuana en sangre de los denunciantes.

Con esos resultados, los cinco trabajadores radicaron denuncias penales bajo la figura de presunta "Entrega, suministro, aplicación o facilitación de estupefacientes", expediente que actualmente continúa bajo investigación judicial.

Las denuncias apuntan contra una mujer oriunda de Colonia Elía que al momento de los hechos se desempeñaba como instructora dentro del parque provincial.

Fuentes consultadas indicaron que, tras conocerse el episodio, la mujer habría sido apartada de sus funciones, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.

Asimismo, trascendió que algunos de los afectados debieron recibir acompañamiento psicológico además de atención médica debido a las consecuencias derivadas del hecho denunciado.

El caso adquiere especial relevancia porque los trabajadores se encontraban en horario laboral y tenían bajo su responsabilidad a aproximadamente 30 menores de edad que participaban de la actividad educativa.

La investigación permanece en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes y establecer si existió suministro de estupefacientes sin consentimiento de las personas afectadas.

Fuente: Uruguayenses.com / Andrea Pacinelli.