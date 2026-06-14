La Civilización del Amor: Un Camino de Construcción Colectiva

Las metas geográficas suelen ser inamovibles. Escalar el Aconcagua, atravesar el camino de los Andes, peregrinar a Luján. Otras, en cambio, tienen un dinamismo diverso.

En la Encíclica Magnifica Humanitas el Papa León XIV nos desafía a trabajar por la civilización del amor no como un punto de llegada predeterminado, sino como una obra colectiva, siempre en proceso, donde cada gesto de bondad y justicia suma a la edificación de un mundo más humano. Se trata de caminar juntos, aprendiendo a convivir, dialogar y tender puentes, convencidos de que la verdadera transformación social nace en el encuentro cotidiano y la apertura al otro.

Esta propuesta es original de San Pablo VI en 1970, y marcó la Pastoral juvenil durante décadas. Ahora se vuelve a presentar como una invitación profunda y desafiante para quienes buscan transformar el mundo desde la fe y la solidaridad. En un contexto social marcado por la fragmentación y el individualismo, esta iniciativa cobra relevancia al recordarnos que la vida cristiana no es solo una experiencia personal, sino una tarea comunitaria que se despliega en la historia.

No se trata de una utopía ingenua ni una distracción de los problemas reales. No se presenta como un ideal inalcanzable, sino como una responsabilidad concreta. Es una invitación a mirar la realidad con esperanza activa, evitando el cinismo y la resignación, pero también la evasión y la pasividad. La propuesta de León XIV desafía a quienes creen que soñar con la fraternidad es perder el tiempo, mostrando que el amor es la fuerza más transformadora y realista que existe.

La civilización del amor no se sostiene únicamente en las fuerzas humanas. Esta obra es posible gracias a la acción de la gracia y la guía del Espíritu Santo. Es Él quien renueva las energías, ilumina el discernimiento y sostiene la esperanza, incluso en los momentos de mayor dificultad. Reconocer esta dimensión espiritual es clave para no caer en el agotamiento, la autosuficiencia o la desesperanza.

La fuerza del Reino surge desde la pequeñez, como el grano de mostaza. En una sociedad que valora lo grandioso y lo visible, el Evangelio recuerda que lo pequeño, lo humilde y lo aparentemente insignificante puede contener una potencia transformadora. Cada acto de amor, aunque parezca mínimo, contribuye a la expansión del Reino. “La civilización del amor no nace de un gesto único y espectacular, sino de una suma de fidelidades pequeñas y tenaces, que hacen frente a la deshumanización”. (DH 213)

En el camino de la construcción colectiva, la tentación sutil de pensar que nada se puede hacer es una “forma elegante de rendirse, a menudo disfrazada de realismo” (MH 212). El cansancio, la incomprensión y los fracasos pueden llevar al desaliento. La esperanza cristiana no es ingenua, sino una fuerza interior que permite seguir adelante, incluso cuando los resultados no son inmediatos o visibles. El desafío es no dejarse vencer por la tristeza o la apatía, sino renovar el compromiso cada día, confiando en la promesa de Dios. “Incluso en las noches más oscuras, el Señor suscita hombres y mujeres capaces de no resignarse y de perseverar en el bien: personas que protegen a los frágiles y abren caminos de reconciliación”. (MH 211)

La construcción de la civilización del amor exige una compasión activa y concreta. León XIV insiste en la importancia de tocar la carne de Cristo en los pobres, los enfermos y los presos, dejarse conmover ante el sufrimiento de los pequeños (MH 231). El encuentro con el dolor ajeno humaniza, purifica y transforma. Cada vez que nos acercamos a quienes están postergados y en abandono, no solo construimos una sociedad más justa, sino que experimentamos la presencia viva de Cristo.

Construirla requiere coraje, esperanza y humildad, pero, sobre todo, la certeza de que el amor nunca es inútil y siempre transforma. Es un camino que invita a todos a ser protagonistas, a sumar su pequeño grano de mostaza, y a confiar en la fuerza silenciosa pero imparable del Espíritu Santo.