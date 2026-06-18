Frigerio anunció beneficios impositivos y un subsidio energético para pequeños comerciantes

El mandatario provincial enviará a la Legislatura un proyecto para eximir del pago de Ingresos Brutos a monotributistas de las categorías A, B y C y confirmó un subsidio a la energía para ese mismo sector, que comenzará a regir en julio.

El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa junto al ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell; y el secretario de Energía de la provincia, Jorge Tarchini.

Al fundamentar las medidas, Frigerio sostuvo que apuntan a "aliviar a los pequeños comerciantes que, además de las dificultades económicas que vienen enfrentando en los últimos años, también enfrentan cambios muy importantes en los hábitos de consumo y una competencia cada vez más intensa".

"Entendemos que el Estado debe tener un rol importante en este momento difícil y hemos decidido tomar medidas para aliviar la situación", afirmó en la conferencia a la que asistió esta Agencia.

En ese marco, explicó que firmó un proyecto de ley que ya fue remitido a la Legislatura para eximir del pago de Ingresos Brutos a todos los comerciantes monotributistas de las categorías A, B y C. Según precisó, la iniciativa alcanzará a más de 20.000 comercios entrerrianos.

El mandatario también anunció que ese mismo universo de contribuyentes recibirá un subsidio en la tarifa de energía eléctrica, beneficio que comenzará a aplicarse a partir de julio.

"En estos 30 meses hemos hecho un esfuerzo enorme para salir de ese lugar triste que ocupaba la provincia siendo la más cara del país en términos del costo de la energía. Hoy estamos en la mitad de la tabla y la meta es transformarnos en la provincia que tenga el servicio de luz más barato", remarcó.

Por su parte, el ministro de Economía, Fabián Boleas, expresó su expectativa de que el proyecto tenga un rápido tratamiento legislativo "para que entre en vigencia lo antes posible y el alivio pueda llegar de manera efectiva a los contribuyentes".

Además, estimó que las dos medidas "terminarán beneficiando a más de 50.000 beneficiarios" y señaló que el costo fiscal de la iniciativa será de aproximadamente 3.000 millones de pesos hasta fin de año.

A su turno, el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, explicó que la exención del impuesto se aplicará de manera automática una vez que la ley sea sancionada, sin necesidad de que los contribuyentes realicen ningún trámite.

En la misma línea, el secretario de Energía, Jorge Tarchini, indicó que el subsidio a la electricidad también será automático. "No hay que hacer ningún trámite; se activará a partir de un cruce de datos entre distintos organismos del Estado", precisó.

Fuente: APFDigital