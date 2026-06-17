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Sociedad TORMENTAS

Rige alerta amarilla por lluvias intensas y granizo en 10 departamentos de Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre la llegada de tormentas de variada intensidad para gran parte del territorio entrerriano. El fenómeno podría generar abundantes precipitaciones, ráfagas fuertes y caída ocasional de granizo.

17 Jun, 2026, 19:09 PM
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La alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alcanza a diez departamentos de Entre Ríos para la tarde y noche de este jueves. El organismo anticipó condiciones de inestabilidad que podrían derivar en tormentas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

 

Según el informe oficial, los departamentos comprendidos por la advertencia meteorológica son Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Villaguay, Federal, Feliciano, Federación, San Salvador y Concordia. En estas zonas se esperan fenómenos que podrían provocar importantes acumulados de agua en cortos períodos de tiempo.

 

Desde el SMN explicaron que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.“ Además, detallaron que las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre los 30 y los 70 milímetros, aunque no se descartan registros superiores de manera puntual.

 

 

Fuente: elonce.com

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