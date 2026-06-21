Por cuarto año consecutivo, cayeron las ventas por el Día del Padre

Las ventas por el Día del Padre 2026 volvieron a mostrar signos de debilidad y registraron una caída del 0,3% frente al año anterior, medidas a precios constantes. Así lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que advirtió que las promociones impulsadas por los comercios no lograron revertir la cautela de los consumidores.

El relevamiento reflejó que las compras realizadas para la tradicional celebración fueron inferiores a las de 2025, consolidando una tendencia negativa que ya lleva cuatro años consecutivos. Desde la entidad señalaron que el resultado evidencia el impacto del enfriamiento del consumo en un contexto donde las familias continúan priorizando el cuidado de sus ingresos.

A pesar del escenario adverso, más del 80% de los comercios implementó promociones especiales para incentivar las ventas. Las estrategias más utilizadas fueron los descuentos por pago al contado y las facilidades de financiamiento con tarjetas de crédito.

Promociones que no alcanzaron

Desde CAME explicaron que la efectividad de estas herramientas fue limitada debido a la prudencia de los compradores. Según indicaron, gran parte de las operaciones se concentró en artículos económicos o productos que se encontraban en oferta.

El ticket promedio alcanzó los $78.986, cifra que representó un incremento nominal respecto de los $41.302 registrados en 2025. Sin embargo, el aumento del gasto promedio no fue suficiente para generar un crecimiento en el volumen de ventas.

La entidad destacó que el comportamiento de los consumidores estuvo orientado principalmente a resguardar el presupuesto familiar, una tendencia que se observó en la mayoría de los rubros relevados.

Cuatro años consecutivos de retroceso

Con el resultado de este año, el Índice de Ventas Minoristas para el Día del Padre acumuló cuatro períodos consecutivos en terreno negativo. La baja de 2026 se sumó a las registradas en 2025 (-1,7%), 2024 (-10,2%) y 2023 (-1,2%).

En cuanto a la percepción de los comerciantes, el 38,1% consideró que la fecha tuvo un impacto moderado en la actividad, mientras que un 36,5% sostuvo que generó cierto movimiento, aunque insuficiente para modificar el escenario general de ventas.

Solo el 7,4% de los encuestados afirmó que el Día del Padre fue determinante para impulsar la facturación, mientras que el 18% restante aseguró que la celebración no produjo ningún efecto positivo sobre sus ingresos.

Entre los rubros con mejor desempeño se destacaron Librería e Indumentaria, ambos con una suba del 2,1%. También registraron resultados positivos Electrodomésticos, artefactos del hogar y equipos de audio y video (0,8%), y Calzado y marroquinería (0,4%).

En contraste, las mayores caídas se observaron en Equipos periféricos, accesorios y celulares (-6,1%) y Cosméticos y perfumería (-3,8%).

Con información de elonce.com

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