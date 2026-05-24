Continúan las capacitaciones de alfabetización para docentes de nivel inicial y primario

El Consejo General de Educación continúa desarrollando encuentros de capacitación en el marco del Plan Provincial de Alfabetización, destinados a docentes de nivel inicial y primario de toda la provincia.

Las jornadas buscan fortalecer las prácticas pedagógicas y didácticas vinculadas a la enseñanza de la lectura, la escritura y la comprensión desde los primeros años de escolaridad. En nivel inicial, este jueves se desarrolla una capacitación presencial en Paraná, en la Sala del CGE, destinada a docentes del nivel. La propuesta continuará este viernes en La Paz y seguirá durante junio abarcando así a todos los departamentos.

El dispositivo de formación está a cargo de especialistas del CIIPME Conicet, junto a formadoras entrerrianas y recupera la línea de investigación de la especialista Celia Rosemberg, centrada en el desarrollo del vocabulario y del discurso infantil como base de los aprendizajes iniciales.

"Estas instancias permiten seguir fortaleciendo las propuestas de enseñanza desde una mirada integral, acompañando a las docentes con herramientas concretas para potenciar el desarrollo del lenguaje, la oralidad y las primeras aproximaciones a la lectura y la escritura desde el juego y las experiencias cotidianas" remarcó la directora de Educación Inicial del CGE, Florencia Piñeiro.

El plan que tiene como objetivo consolidarse en el ciento por ciento de las secciones de cuatro y cinco años de la provincia, en esta nueva etapa aborda contenidos vinculados al desarrollo del lenguaje, la construcción de relatos, la ampliación del vocabulario y las situaciones de enseñanza que favorecen las primeras experiencias lectoras y escritoras.

En el nivel primario, las capacitaciones continuarán la próxima semana en distintas sedes de la provincia. El 26 de mayo se realizarán encuentros en Gualeguaychú para docentes de primer grado y de contextos rurales, mientras que el 27 será el turno de docentes de segundo y tercer grado. Ese mismo 26 también habrá jornadas en La Paz para docentes de primer grado y ruralidad; el 27 para segundo grado y el 28 para tercer grado. Además, el 27 se desarrollará una capacitación destinada a docentes rurales del departamento Paraná, en la localidad de María Grande.

Por otra parte, el 29 de mayo se llevarán adelante encuentros en Victoria para docentes de primero, segundo y tercer grado y de contextos rurales. Ese mismo día también habrá capacitaciones en Islas del Ibicuy, Colón y Nogoyá.

"El desafío es seguir acompañando a las escuelas y a los equipos docentes con propuestas situadas y sostenidas en el tiempo, que permitan fortalecer los procesos de alfabetización y garantizar mejores aprendizajes para todos los estudiantes entrerrianos" destacó la directora de Educación Primaria del CGE, Mónica Schoenfeld

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