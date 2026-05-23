Hubo un accidente en Brazo Largo y la única ambulancia disponible era de Bomberos Voluntarios de Ceibas

Un accidente laboral con un camionero se produjo el viernes 22 de mayo de 2026, siendo las 18:23 hs, sobre la Autovía Nacional N° 12, kilómetro 119 (Brazo Largo), sentido Buenos Aires – Entre Ríos.

Vehículo involucrado

- Camión marca Mercedes Benz 2045 con semirremolque de la empresa Andreani.

- Conducido por un hombre de 42 años, domiciliado en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Descripción del incidente

El camión circulaba en sentido Buenos Aires hacia Entre Ríos cuando sufrió un inconveniente mecánico en el sistema de suspensión de los ejes.

Al intentar reparar la falla para continuar viaje, el chofer quedó atrapado y fue rápidamente auxiliado por otras personas presentes en el lugar.

La ambulancia del Centro de Salud de Brazo Largo se encontraba realizando un traslado. se consulta a la Concesionaria vial, donde informan que no tienen ambulancia.

Ante el requerimiento de Policía Caminera Brazo Largo solicitando asistencia sanitaria, se coordinó con el médico de guardia del Hospital Eva Duarte de Ceibas, quienes también tenían su ambulancia afectada a un traslado, por lo que dispusieron de un enfermero.

Desde Bomberos Voluntarios de Ceibas se movilizó la Ambulancia Móvil N° 12 hacia el lugar del hecho, procediendo posteriormente al traslado del paciente hacia el Hospital Eva Duarte de Ceibas y, luego de ser atendido por el médico de guardia, fue derivado en la misma ambulancia de Bomberos hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú.

El ingreso al nosocomio se registró a las 20:54 hs, quedando el paciente internado para su atención.

“Desde Bomberos Voluntarios de Ceibas manifestamos nuestra preocupación ante la falta de disponibilidad de ambulancias de apoyo para atender este tipo de emergencias sobre las rutas que están privatizada a una empresa privada”, indicaron desde la institución.

*Acciones de Bomberos

- Se desplazó una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas con el móvil N° 12 (ambulancia).

Colaboraron

- Policía Caminera Brazo Largo.

- Personal Médico y de Enfermería del Hospital Eva Duarte de Ceibas.

Regreso a base

- La unidad regresó a base a las 23:12 hs.

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