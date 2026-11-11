Murió una mujer y está grave un hombre: vuelco cerca del peaje de Colonia Elía

Una mujer murió y un hombre sufrió heridas de gravedad luego de que el automóvil en el que viajaban volcara sobre la Ruta Nacional 14, en jurisdicción del departamento Uruguay.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 de este miércoles, a la altura del kilómetro 100, aproximadamente 300 metros antes del peaje de Colonia Elía. Los ocupantes se trasladaban en un Peugeot 206 en sentido norte-sur.

De acuerdo con la información policial, por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo. El rodado volcó e impactó contra el guardarraíl, quedando sobre la calzada y sus inmediaciones.

Como consecuencia del impacto, una mujer falleció en el lugar. En tanto, el hombre que la acompañaba sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado a un hospital de la zona.

Según el reporte policial, el estado de salud del sobreviviente era reservado y presentaba riesgo de muerte.

Al momento de conocerse el informe, no se habían establecido las identidades de las personas involucradas. Personal policial intervino en el lugar y lleva adelante las actuaciones para determinar las circunstancias y causas del siniestro.

Fuente: El Once