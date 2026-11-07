El Papa León XIV llegó a Paysandú y miles de fieles lo esperan para la misa

El Papa León XIV llegó a Paysandú este sábado 7 de noviembre a las 9:38. El intendente Nicolás Olivera lo recibió en el aeropuerto junto a otras autoridades, mientras miles de fieles aguardaban en el Parque París Londres para la misa al aire libre.

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 8:34. La comitiva tiene a disposición un acceso que conecta la terminal aérea con el predio de la celebración.

La misa está prevista para las 10, tanto en Uruguay como en la Argentina. La organización estimó una asistencia de unas 30.000 personas, entre residentes del país vecino y visitantes que viajaron desde la otra orilla del río Uruguay.

El movimiento desde Entre Ríos

El puente internacional General Artigas, que une Colón con Paysandú, es el paso directo para los fieles que llegan desde Entre Ríos. Por la visita se espera un aumento del tránsito en los cruces fronterizos de la provincia, especialmente en esa conexión.

El movimiento comenzó el viernes, cuando grupos de fieles se reunieron frente a una iglesia de Colón antes de partir hacia Uruguay. La cercanía con la ciudad sanducera permitió que el viaje a la misa comenzara desde la víspera.

Del lado uruguayo, la Intendencia dispuso un puesto de información en el puente. Para quienes ingresan por ese paso, señaló la calle Roldán y el bulevar Artigas como vías de acceso al entorno del parque.

Cómo se organizó la misa al aire libre

El público comenzó a ingresar a las 5:30 por la calle Montecaseros, con inscripción previa. El esquema preveía restringir el acceso a la platea y al Campo A a las 8:15 y cerrar el ingreso general a las 9.

El predio cuenta con un escenario principal y pantallas gigantes distribuidas en distintos sectores para seguir la celebración. Frente al altar se ubicaron las sillas destinadas a autoridades e invitados.

El operativo incluye 200 baños químicos, puestos sanitarios y carpas para la Policía y los voluntarios. También se dispusieron vehículos eléctricos para traslados internos y sectores de acreditación para la prensa internacional.

La agenda después de Paysandú

La celebración será la primera misa al aire libre de la gira sudamericana del Papa León XIV. El viaje comenzó el viernes en Montevideo, donde el presidente uruguayo Yamandú Orsi recibió al pontífice.

En la Plaza Independencia, el Papa habló sobre el acceso a la salud, la educación y la prevención del suicidio. También destacó la tradición uruguaya de resolver controversias por vías pacíficas.

Tras la actividad en Paysandú, León XIV regresará a Montevideo para participar de una vigilia este sábado. El domingo 8 celebrará misa en Florida, en la última jornada de su visita a Uruguay antes de continuar la gira por la Argentina y Perú.

Fuente: El Once