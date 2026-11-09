Crecida del Paraná: asistencia y prevención para acompañar a las familias afectadas

En articulación con la Municipalidad de Paraná y Defensa Civil, se coordinó el traslado de pacientes electrodependientes y de personas que requirieron asistencia médica, además de la participación en terreno de Agentes Sanitarios y el equipo del Centro Regional De Referencia Dr. Gerardo Domagk en el territorio.

En el marco de las acciones de prevención y preparación que lleva adelante el gobierno provincial ante los escenarios asociados al Fenómeno de El Niño, la cartera sanitaria fortalece su capacidad de respuesta frente a las contingencias hídricas, con especial atención a las comunidades que residen en zonas de riesgo.

Durante el fin de semana, distintas áreas del Ministerio trabajaron de manera coordinada para dar respuesta a las necesidades sanitarias que surgieron a partir de las evacuaciones y de la permanencia de familias en sectores afectados por la crecida en la ciudad de Paraná, puntualmente en la zona de Bajada Grande.

Entre las intervenciones se destacó la organización desde la Dirección General de Hospitales y de la Dirección de Emergencias Sanitarias para el traslado de pacientes electrodependientes y de personas que necesitaban atención médica, priorizando aquellas situaciones que requerían una respuesta inmediata y condiciones especiales de asistencia.

Asimismo, estuvieron en la zona, integrantes del equipo del Programa Agentes Sanitarios dependiente de la Dirección General del Primer Nivel de Atención, para acompañar a las familias, identificar necesidades y facilitar el acceso a las prestaciones de salud. En este trabajo también participaron los equipos del Centro Regional de Referencia (CRR) Dr. Gerardo Domagk, que contribuyeron al seguimiento y la atención de la población afectada. En este sentido cabe destacar que personal de Domagk ya había realizado semanas atrás, el relevamiento de la zona lo que facilitó el abordaje frente al avance del agua.

Por otra parte, desde la Dirección General de Epidemiología se proveyeron 50 cajas de pastillas potabilizadoras de agua, como parte de las medidas preventivas para reducir riesgos sanitarios asociados a la crecida. Este insumo permite contribuir al acceso a agua segura y prevenir enfermedades vinculadas al consumo de agua no apta.

Las acciones contemplaron tanto a las personas evacuadas como a quienes permanecieron en sus hogares dentro de las zonas comprometidas. En ese sentido, el relevamiento de las familias, el conocimiento previo del territorio y la identificación de situaciones de vulnerabilidad y problemas de salud constituyen herramientas fundamentales para anticipar demandas y organizar una respuesta adecuada.

La vacunación, el seguimiento de personas con enfermedades crónicas, la continuidad de tratamientos y la coordinación de turnos con los distintos efectores forman parte de las estrategias sanitarias que permiten sostener los cuidados durante la emergencia y evitar interrupciones en la atención.

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