ATER recordó los vencimientos impositivos de noviembre

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante noviembre de 2026, cuyas boletas están siendo enviadas a los correos electrónicos adheridos.

Continúa de esta manera el cronograma previsto de los vencimientos impositivos, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones, evitar recargos y promover una adecuada planificación tributaria.

Los días 17 y 18 de noviembre operan los vencimientos de los impuestos a las Embarcaciones (tercera cuota) y a los Automotores (quinta y última cuota). En ambos casos, el martes 17 corresponde a los dígitos terminados del 0 al 4, y el miércoles 18 a los finalizados del 5 al 9.

Desde ATER se informó que el resto de los vencimientos que operan en noviembre pueden consultarse en https://www.ater.gob.ar/ater2/FRMCALENDARIO1.ASP.

Las boletas se pueden descargar y pagar de forma online a través de la web oficial, además de que sigue activa la adhesión a la Boleta Digital para recibirla en el correo electrónico. También pueden abonar de manera presencial en Plus Pagos Servicios presentando únicamente el DNI y mediante código QR desde billeteras virtuales, Home Banking, débito automático y otros medios electrónicos habilitados disponibles en https://www.ater.gob.ar/