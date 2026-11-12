La inflación de octubre fue del 2,2% y llegó al 33,1% interanual

La división con mayor incremento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

La inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló una variación de 33,1% con respecto al mismo mes del año anterior. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 fue de 26,3%.

El dato quedó un poco por arriba del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), difundido el por el Banco Central (BCRA), que estimó una inflación mensual de 1,8%, una décima más que en la encuesta previa.

El registro fue 0,3 puntos porcentuales mayor respecto de septiembre, cuando había alcanzado el 1,9% e interrumpió la desaceleración que había mostrado el indicador en agosto y septiembre, cuando había registrado variaciones del 1,7% y 1,9%, respectivamente.

Entre las divisiones que componen el índice, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor incremento mensual, con un 4,2%. Le siguieron Recreación y cultura, con el 3,3%; Bienes y servicios varios, con el 2,3%; Prendas de vestir y calzado, con el 2,2%; y Transporte, con el 2,1%

Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2%, mientras que Comunicación registró una variación del 2%. Salud subió 1,7%, Restaurantes y hoteles 1,5%, Equipamiento y mantenimiento del hogar 1,4% y Educación 1,3%. Los menores incrementos correspondieron a Bebidas alcohólicas y tabaco, con el 0,8%.

Los servicios aumentaron 2,7% en octubre, frente al 1,9% de los bienes y acumularon un incremento del 42,2% interanual.

Por categorías, los precios estacionales encabezaron los aumentos de octubre, con una variación del 5,5%. Los precios regulados subieron 2,9%, mientras que el IPC núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, registró un incremento del 1,5%. (APFDigital)

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