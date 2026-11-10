Casi 400 postulantes habilitados para rendir en Gualeguaychú el examen para ingresar como escribientes al Poder Judicial

Durante los días miércoles 11 y jueves 12 de noviembre se celebrará en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, ante las autoridades judiciales designadas a tal efecto, el examen de conocimiento a casi 400 postulantes para el ingreso general al cargo de escribiente del Poder Judicial de Entre Ríos, jurisdicción Gualeguaychú.

Quienes se presentarán a rendir aprobaron previamente las etapas de capacitación virtual obligatoria ya desarrolladas en el marco de la convocatoria efectuada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en 2025.

Esta prueba constituye la última etapa de la oposición. Una vez concluida, restará únicamente la calificación de los antecedentes de quienes la superen.

Se trata de uno de los actos más importantes para la justicia entrerriana: el ingreso a la planta judicial mediante un procedimiento público, abierto y basado en el mérito consagra el principio constitucional de igualdad de oportunidades, que garantiza a todas las personas el acceso a los empleos públicos sin otra condición que la idoneidad (art. 16 de la Constitución Nacional).

De este modo, el Poder Judicial de Entre Ríos reafirma su compromiso con la transparencia y la calidad institucional en la selección de quienes integrarán el servicio de justicia.