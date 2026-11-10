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Sociedad EL NIÑO

Persiste la situación meteorológica verde para Entre Ríos y el gobierno continúa con el monitoreo permanente

El gobierno provincial continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y meteorológica. Se informó en ese marco, que este martes no rigen alertas meteorológicos que impliquen riesgos para Entre Ríos.

10 Nov, 2026, 18:51 PM
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La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las zonas ribereñas. El panorama general se mantiene bajo seguimiento técnico constante en las diferentes jurisdicciones y se registran seis familias autoevacuadas en la localidad de La Paz y 28 familias evacuadas en Paraná (ocho evacuadas y 20 autoevacuadas).

 

Asimismo, se informó que rige una situación verde para todo el territorio, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir). Esto indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos.

 

Situación por localidad:

 

LA PAZ

Altura del río: 6.20 mts ALERTA - ESTACIONARIO.

Altura de alerta: 5.80 mts.

Altura de evacuación: 6.15 mts.

Cantidad de autoevacuados: seis familias.

 

HERNANDARIAS

Altura del río: 6.09 mts EVACUACIÓN - ESTACIONARIO.

Altura de alerta: 5.50 mts.

Altura de evacuación: 6.00 mts.

 

PARANÁ

Altura del río: 5.21 mts EVACUACIÓN - CRECE.

Altura de alerta: 4.70 mts.

Evacuación: 5.00 mts.

Cantidad de evacuados: ocho familias.

Cantidad de autoevacuados: 20 familias.

 

DIAMANTE

Altura del río: 5.37 mts ALERTA - SUBE.

Altura de alerta: 5.30 mts.

Evacuación: 5.50 mts.

 

VICTORIA

Altura del río: 4.21 mts ESTACIONARIO.

Altura de alerta: 4.60 mts.

Evacuación: 4.90 mts.

 

IBICUY

Altura del río: 1.00 mts BAJA.

Altura de alerta: 2.00 mts.

Evacuación: 2.30 mts.

 

Secretaría de Comunicación y Prensa del Gobierno de Entre Ríos

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