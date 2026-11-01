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Sociedad ALERTA

Rige alerta amarilla por tormentas para 12 Departamentos de la provincia

Gualeguaychú está comprendida en el informe del Servicio Meteorológico Nacional. Desde Defensa Civil se informa también la situación hidrológica en toda la provincia.

1 Nov, 2026, 10:47 AM
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En función del monitoreo de la situación hídrica y meteorológica llevada adelante por el gobierno provincial se informó que rige para este domingo a la noche alerta amarilla por tormentas en un sector de la provincia. No se registran personas evacuadas.

 

La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la situación meteorológica. El panorama general se mantiene bajo seguimiento técnico constante en las diferentes jurisdicciones.

 

Asimismo, se informó que rige una situación de alerta amarilla para este domingo por la noche por tormentas para 12 localidades del territorio provincial, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir).

 

Se verán afectados por esta situación las localidades de La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Ibicuy, Nogoyá, Rosario del Tala, Villaguay, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Colón; estando el resto de la provincia en situación de color verde,

El pronóstico indica para estos Departamentos lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas. Precipitación acumulada entre 20 y 50mm pudiendo ser superados de forma puntual.

 

Situación por localidad:

 

CONCORDIA

 

Altura del río: 9.30 mts CRECE.

Altura de alerta: 11.00 mts.

Evacuación: 12.50 mts.

 

COLÓN

 

Altura del río: 5.50 mts ESTACIONARIO.

Altura de alerta: 7,10 mts.

Evacuación: 7.90 mts.

 

FEDERACIÓN

 

Altura del río: 2.77 mts CRECE.

Altura de alerta: 3.90 mts.

Evacuación: 4.20 mts.

 

CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

 

Altura del río: 4.30 mts CRECE.

Altura de alerta: 5.30 mts.

Evacuación: 6.30 mts.

 

GUALEGUAYCHÚ

 

Gualeguaychú: 2.20 mts BAJA.

Altura de alerta: 3.50 mts.

Altura de evacuación: 3.80 mts.

Boca Gualeguaychú: 2.10 mts BAJA.

Altura de alerta: 2.80 mts.

Altura de evacuación: 3.10 mts.

 

LA PAZ

 

Altura del río: ALERTA 5.82 mts CRECE.

Altura de alerta: 5.80 mts.

Altura de evacuación: 6.15 mts.

 

HERNANDARIAS

 

Altura del río: 4.90 mts CRECE.

Altura de alerta: 5.50 mts.

Altura de evacuación: 6.00 mts.

 

PARANÁ

 

Altura del río: 3.47 mts BAJA.

Altura de alerta: 4.70 mts.

Evacuación: 5.00 mts.

DIAMANTE

 

Altura del río: 4.71 mts CRECE.

Altura de alerta: 5.30 mts.

Evacuación: 5.50 mts.

 

VICTORIA

 

Altura del río: 4.00 mts CRECE.

Altura de alerta: 4.60 mts.

Evacuación: 4.90 mts.

 

IBICUY

 

Altura del río: 0.75 mts BAJA.

Altura de alerta: 2.00 mts.

Evacuación: 2.30 mts.

 

Prensa Gobierno ER

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