Femicidio de Micaela García: Rechazan el planteo defensivo para que no declare el condenado Sebastián Wagner

El Tribunal resolverá al final del debate. Sí rechazó que no testifique el condenado Sebastián Wagner. La acusación desistió del testimonio del papá de la víctima.

En el nuevo juicio que comenzó a sustanciarse este jueves en los Tribunales de Gualeguay contra Néstor Pavón, por el femicidio de Micaela García, que se conoció el 8 de abril de 2017, después de varios días de intensa búsqueda, el Tribunal, integrado por Santiago Brugo, Maximiliano Otto Larrocca Ress y Nicolás José Gazali, difirió para el día del dictado de la sentencia el planteo preliminar de la defensa para que se disponga la absolución de Pavón por el principio del non bis in ídem, o la prohibición de juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho.

Sí tomó la decisión de rechazar el planteo de la defensa para que se excluya el testimonio del condenado como autor del femicidio, Sebastián Wagner. La defensa también pidió la exclusión del testimonio Néstor García, papá de la víctima, pero las acusaciones decidieron no mantenerlo.

El nuevo juicio comenzó a sustanciarse por la decisión que adoptó el 14 de junio de 2019, la Cámara de Casación Penal de Paraná, integrada por Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti, que por unanimidad confirmó la condena impuesta a Wagner y anuló la que se le impuso a Pavón, ordenando la realización de un nuevo juicio. Fue a partir de la presentación del fiscal Gamal Taleb, que el 21 de mayo de 2029 pidió que se revoque la condena de cinco años de prisión que se le impuso a Pavón y que se lo condene a la pena de prisión perpetua como coautor del abuso sexual y homicidio agravado de la joven Micaela García, pedido de pena que adelantó va a reiterar en este nuevo juicio. La Corte Suprema de Justicia, en fallo por mayoría, confirmó la resolución de la Casación entrerriana.

Posiciones

En la primera jornada de la audiencia, que se extenderá el 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre, Fiscalía sostuvo que, tras salir caminando del boliche King Wagner y Pavón, la interceptaron cerca de las 5:45 y la obligaron a subir a un Renault 18, y contra su voluntad, la llevaron a norte de la ciudad, donde la abusaron sexualmente, aprovechándose de su superioridad física y de su estado de indefensión. Luego, para garantizar su impunidad, la ahorcaron comprimiéndole el cuello hasta asfixiarla.

La querella pidió que el caso se juzgue con perspectiva de género, de acuerdo a normativa internacional a la que adhirió el país y sostuvo que su teoría del caso es que Pavón fue coautor junto con Wagner, puesto que desarrollaron un plan común, con unaactuación conjunta y reparto funcional de tareas. La querella sostiene que probarán que Wagner no actuó solo y para ello incorporará la declaración de aquel, que lo hará como testigo.

La defensa de Pavón negó la participación de su asistido en el hecho y afirmó que probará que al momento del crimen estuvo en su casa, en el barrio 60 Viviendas, en zona de chacras de Gualeguay.

Planteos preliminares

La defensa recordó el trayecto del proceso y las distintas instancias que atravesó, señalando que la casación hizo lugar al pedido acusaciones y dispuso el reenvío de la causa para que se renueven los actos por vicios en la fundamentación y para que un nuevo tribunal realice un nuevo pronunciamiento, Recordó que las partes recurrieron e intervino la Corte, que hizo suyos los argumentos del procurador general de la Nación, y por mayoría, el vocal

Carlos Rosenkrantz sostuvo que el recurso era inadmisible y desestimó la acción directa, ordenó un nuevo juicio confirmado la decisión de la casación.

La defensa cuestionó que no se puede condenar a una persona dos veces por el mismo hecho y recordó que Pavón fue condenado con la pena que pidieron las partes, pero que no quedó firme. Entendió que so se debe realizar un nuevo juicio y se debía dictar el sobreseimiento. Añadió que se trata de la misma imputación, pero sin el encubrimiento agravado, e insistió en que “la imputación es la misma”.

La segunda cuestión preliminar consistió en pedir, si no se hacía lugar al planteo absolutorio, que no declaren Néstor García, papá de la víctima, pero no fue necesario que el Tribunal lo abordara porque las acusaciones desistieron del testigo; y que no lo haga el condenado Wagner, pedido que el Tribunal rechazó. Las partes acordaron que Néstor García pueda decir las últimas palabras tras el cierre del debate.

El plateo de la defensa se afirmó en la vulneración del derecho de defensa ante la hipótesis de la incorporación de prueba nueva, que podría a esa parte en situación de indefensión. La oposición al testimonio de Wagner, se sostuvo en que es una “persona que viene condenada por el mismo hecho y tiene un interés directo. La suerte de este debate es importante para él, puesto que podría pedir un recurso de revisión” y así, el proceso se dilataría más.

También adujo que si jura decir la verdad, la hipótesis de temor al falso testimonio o la sanción de falso testimonio, que es la garantía para que se declare con verdad, sería “inocua para él, que tiene perpetua; si demostramos que miente la sanción no sería ninguna, y la sanción cuando la va a cumplir ¿en el más allá?”, se preguntó la defensa.

Testimonios

De los testimonios que se vertieron en la primera jornada se destacó el de Andrea Lescano, mamá de la víctima, que recordó con mucho dolor los momentos que vivió ella y su familia en aquellos primeros días de abril de 2017 y relató las consecuencias físicas, psicológicas y psiquiátricas que afrontó con su familia tras la brutal noticia.

También declaró un policía que relató cómo se fue reconstruyendo el recorrido del auto en el que se habrían traslado Wagner y Pavón. Así, con las imágenes de cámaras de seguridad particulares se logró establecer que el rodado, esa madrugada, rondaba la zona del boliche y siguió a la chica tras la salida del local bailable.

También declararon amigas de Micaela García que compartieron estudios de Educación Física y amistad con ella. Las tres testigos recordaron con detalle la personalidad de la víctima, y al igual que la mamá, destacaron su sensibilidad con temas sociales, su personalidad avasallante y su condición de organizadora.

Entre las preguntas de las acusaciones, se repitió la que pidió precisiones sobre la condición física de la víctima al momento del hecho. Todos los testimonios destacaron que era una chica que practicaba distintas disciplinas, entre las que se encontraban la defensa personal. El interés estribaría en demostrar que Wagner, en soledad no podría haber reducido a la chica sin que esta ofreciera una fuerte resistencia, la que menguó por la posible participación de Pavón. (APFDigital)