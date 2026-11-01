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Sociedad RESERVA NATURAL

Buscan poner en valor los jardines históricos, la flora y el monte nativo del Palacio San José

En el marco de su recuperación y puesta en valor, la dirección del Palacio San José y la secretaría de Ambiente de Entre Ríos trabajan en una agenda conjunta para evaluar la preservación integral del predio.

1 Nov, 2026, 11:59 AM
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El Gobierno de Entre Ríos, a través de la secretaría de Ambiente y la dirección del Museo y Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza - Palacio San José, avanza en la formulación de una agenda conjunta orientada a la recuperación integral del establecimiento. En el marco del proceso de transferencia de la gestión administrativa desde la Secretaría de Cultura de la Nación a la órbita del gobierno provincial, el director de la institución, Carlos Iriarte, mantuvo una reunión de trabajo con el director de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza.

 

El encuentro tuvo como eje central el diseño de herramientas normativas e institucionales que permitan revalorizar los ambientes naturales, el monte nativo, el diseño paisajístico y los jardines históricos de la residencia histórica.

 

Entre las alternativas analizadas, las autoridades evaluaron la aplicación de la figura de reserva natural cultural como marco de conservación del patrimonio arquitectónico, botánico y paisajístico del predio. De acuerdo con lo manifestado por los técnicos, los jardines y espacios verdes del monumento presentan un valor histórico intrínseco dentro del conjunto arquitectónico, aun cuando registran intervenciones antrópicas e introducción de especies ornamentales exóticas propias del diseño original del siglo XIX.

 

Con estas acciones, la gestión provincial busca ampliar el enfoque patrimonial sobre el Palacio San José, integrando la dimensión histórica y cultural con la conservación ambiental de su entorno biológico.

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