 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad FRAY BENTOS

En la tragedia de Fray Bentos murieron tres buzos tácticos y un cuarto está en terapia intensiva

Tragedia en Fray Bentos: tres buzos militares murieron durante un entrenamiento en el río Uruguay

31 Oct, 2026, 10:22 AM
Agregar MO en
Agregar MO en

El accidente ocurrió durante un ejercicio nocturno frente al histórico muelle del Anglo. Tres integrantes del Ejército uruguayo perdieron la vida y un cuarto efectivo fue rescatado e internado en terapia intensiva.

 

La Fiscalía de Fray Bentos investiga la muerte de tres jóvenes integrantes del Ejército que el jueves de noche participaban de un ejercicio de nado nocturno en aguas del río Uruguay, frente a la costa de Fray Bentos, departamento de Río Negro.

 

Según supo Subrayado con fuentes de la Fiscalía, la investigación comenzó el mismo jueves de noche cuando la Prefectura de Fray Bentos fue alertada de lo ocurrido con el grupo de Buzos Tácticos del Ejército.

 

La Fiscalía local ya solicitó las pericias y los testimonios correspondientes, y dispuso las autopsias a los cuerpos de los tres militares fallecidos.

 

El Ejército informó que los fallecidos son el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizada N°6, el cabo de 1ra Juan Carlos Gómez, del Regimiento de Caballería Blindado N°2, y el cabo de 1ra Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado N°2.

 

Uno rescatado con vida

 

Además, el teniente 2do. Braian Ruiz, del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6, fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al hospital de Fray Bentos, donde permanece internado en CTI. En las próximas horas será derivado al Hospital Militar en Montevideo.

 

El Ejército indicó en un comunicado que el accidente ocurrió durante el curso de Buzos Tácticos N°64, el jueves de noche, cuando “se estaba realizando el tercer ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia en la zona del muelle del Anglo (Río Negro)”.

 

Y agrega: “Los alumnos del curso se encontraban todos vinculados a una cuerda madre, y acompañados de dos botes y dos kayak con instructores. Por causas técnicas que se siguen investigando, un grupo de efectivos se enredaron con algún objeto que obligó a tomar medidas de emergencia y cortar la cuerda madre, terminando cuatro de ellos debajo del agua”.

 

 

Fuente: Subrayado.com.uy

Temas

FRAY BENTOS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso