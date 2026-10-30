Oro, plata y bronce para Entre Ríos en la Olimpíada Internacional de Matemática

El equipo estuvo acompañado por un cuerpo de evaluadoras, docentes y coordinadoras del CGE, quienes resaltaron el impacto pedagógico y social del viaje educativo.

La delegación de estudiantes de nivel secundario que representó por primera vez a Entre Ríos en la Olimpíada Internacional de Matemática Atacalar desarrolladas en Tanti, provincia de Córdoba, culminó su participación con un desempeño sobresaliente. Tras competir frente a delegaciones de distintas provincias argentinas (Catamarca, Tucumán, Córdoba, La Rioja y Santiago del Estero) y Perú (Chile no pudo viajar por cuestiones climáticas), los jóvenes entrerrianos regresan con un total de siete medallas: una de oro, dos de plata y cuatro de bronce.

El éxito de la delegación se reflejó en las distintas instancias del certamen. En la Categoría B Nivel 1, Antonio Mendez Zapata obtuvo la medalla de oro y Carmen Villen se alzó con la de bronce, ambos representantes del Instituto D164 Miguel de Cervantes Saavedra. Por su parte, en la Categoría B Nivel 3, Tomas Bartolis Trevesse consiguió la medalla de plata y Benicio Roitberg la de bronce, pertenecientes también al Instituto D164 Miguel de Cervantes Saavedra. En las categorías superiores, Maximo Vivas, del Instituto D10 Nuestra Señora de la Merced, logró la medalla de plata en la Categoría C Nivel 2. Finalmente, el Instituto D9 Malvinas Seguí de Clavarino cosechó dos distinciones de bronce: una individual obtenida por Valentino Cigliutti Corbalán en la Categoría C Nivel 3, y otra en la Categoría Grupal Nivel C3 de la mano de Lucas Mazaeda.

Además de los 17 estudiantes que integraron la comitiva escolar, la delegación entrerriana contó con un sólido equipo de apoyo técnico y pedagógico conformado por cuatro evaluadoras de la provincia, seis docentes acompañantes y dos coordinadoras de la delegación, quienes asistieron y guiaron a los alumnos durante todas las jornadas del certamen en la provincia de Córdoba.

Tras el cierre de las premiaciones, Erika Aab, integrante de la Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación (CGE) y una de las coordinadoras de la delegación, destacó el impacto social y educativo del viaje: "Estamos muy contentos. La cantidad de medallas que trajimos supera todo lo que nos imaginamos, pero lo más importante es que los chicos están felices por haber vivido esta experiencia. Para muchos significó una oportunidad única ya que nunca habían salido de su zona de residencia. Hubo vivencias hermosas y esto demuestra el valor que brindan estas políticas de Estado, que permiten que los chicos viajen, participen y vean el mundo de otra manera".

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