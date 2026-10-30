Fin de semana con lluvias y alerta para el domingo en algunos departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos para la noche del domingo 1 de noviembre. La advertencia alcanzó a siete departamentos de la provincia, donde se esperan precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Según el informe difundido este viernes, los departamentos comprendidos por la alerta son Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. En estas zonas, las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar durante la jornada del domingo, con mayor inestabilidad hacia la noche.

El organismo nacional advirtió que las tormentas podrían provocar acumulados de lluvia significativos en períodos breves. Se estiman precipitaciones de entre 20 y 50 milímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera puntual.

Qué fenómenos se esperan durante la alerta amarilla

“El área será afectada por lluvias y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, indicó el SMN en su comunicado.

Asimismo, precisó que los fenómenos podrían estar acompañados por “abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente”.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por este motivo, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

Cómo estará el tiempo en el sur de Entre Ríos

En los departamentos Uruguay, Gualeguaychú, Tala, Islas del Ibicuy y Colón, también se anticiparon lluvias y tormentas aisladas para el domingo, aunque estas jurisdicciones no estaban incluidas en la alerta amarilla informada.

En esta región, la inestabilidad comenzaría a incrementarse durante la tarde, con probabilidad de precipitaciones que podrían extenderse hacia la noche.

El avance de un frente frío sobre la región central del país favorecerá la formación de tormentas al encontrarse con una masa de aire húmedo y relativamente cálido.

Fuente: elonce.com

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