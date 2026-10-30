La provincia aumentó un 33% las pensiones de la Ley 4035

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano informaron que se incrementaron un 33 por ciento los montos de las pensiones provinciales enmarcadas en la Ley N.º 4035. La medida alcanza a las tres modalidades de asistencia contempladas en esta prestación y representa el segundo aumento dispuesto durante el año.

Esta política se implementa a través de la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado. El incremento da continuidad a la actualización de esta prestación provincial. El aumento anterior fue aprobado en diciembre de 2025 y comenzó a abonarse en enero de 2026.

Con la actualización, que se percibe con el cobro de octubre, los nuevos valores mensuales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asistencia social a la ancianidad: 120.000 pesos.

Asistencia a la invalidez: 120.000 pesos.

Asistencia social a madres con hijos a cargo: 90.000 pesos.

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