 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Sociedad AUMENTO

La provincia aumentó un 33% las pensiones de la Ley 4035

Con el aumento, la asistencia a la ancianidad y a la invalidez queda en $120.000 y a madres con hijos a cargo, en $90.000. Es el segundo aumento dispuesto durante el año.

30 Oct, 2026, 18:21 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano informaron que se incrementaron un 33 por ciento los montos de las pensiones provinciales enmarcadas en la Ley N.º 4035. La medida alcanza a las tres modalidades de asistencia contempladas en esta prestación y representa el segundo aumento dispuesto durante el año.

 

Esta política se implementa a través de la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado. El incremento da continuidad a la actualización de esta prestación provincial. El aumento anterior fue aprobado en diciembre de 2025 y comenzó a abonarse en enero de 2026.

 

Con la actualización, que se percibe con el cobro de octubre, los nuevos valores mensuales quedaron establecidos de la siguiente manera:

 

Asistencia social a la ancianidad: 120.000 pesos.

 

Asistencia a la invalidez: 120.000 pesos.

 

Asistencia social a madres con hijos a cargo: 90.000 pesos.

 

Prensa Gobierno ER

Temas

AUMENTO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Sociedad

Te puede interesar

Teclas de acceso