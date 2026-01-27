Rescataron a dos personas que cayeron al agua en Salto Grande

Personal que realizaba tareas de patrullaje en la zona, advirtió la presencia de dos hombres en el agua solicitando auxilio. De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron ponerlos a salvo.

Según la información brindada, ambos rescatados se encontraban en buenas condiciones sanitarias al momento de ser asistidos.

Al ser entrevistados, manifestaron que habían perdido el control del canobote en el que se desplazaban debido al oleaje existente en la zona, lo que provocó la zozobra de la embarcación y los obligó a abandonarla.

Asimismo, indicaron que el canobote no contaba con matrícula, señalando que ello respondía a la normativa nacional vigente en su país.

Tras el operativo de rescate, las personas fueron entregadas a funcionarios de la Prefectura Naval Argentina, quienes continuaron con las actuaciones correspondientes.

Fuente: El Telégrafo