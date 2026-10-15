¿Qué pasará con la visita del Papa? :“Nos vamos a enterar todos a la vez”, dijo el obispo Landra

El obispo de Luján-Mercedes, Mauricio Landra, dijo en RADIO MÁXIMA que todavía no hay novedades sobre la programada visita del Papa León XIV, que incluye una gira por Uruguay, Argentina y Perú.

“Nos vamos a enterar todos a la vez, eso seguro. Y si tuviera alguna consideración el viaje, por supuesto tendremos que aceptarla y acompañar”, manifestó Landra.

“Muchos me cuentan desde lo médico que esto requiere cuidados, pero no cuidados intensos, sino también cuidar la capacidad respiratoria”, expresó en relación a la cirugía realizada al Papa, a quien se le diagnosticó cáncer de pulmón. La misa está prevista para el miércoles 11 de noviembre a las 10 frente a la Basílica de Luján.

“La salud del Papa, desde lo comunicacional, siempre fue de mucho sigilo, eso ha cambiado y nos vamos acostumbrando. Hasta ahora, la información ha sido la que tenemos todo, es muy bueno que la compartan”, agregó.

La visita apostólica del papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú está programada del 6 al 17 de noviembre, aunque su realización genera incertidumbre tras la cirugía pulmonar a la que fue sometido.

Mientras tanto, Landra dijo que la organización continúa, y comentó que “para la Misa prevista en Luján ya tenemos un millón de ostias, habrá carpas con sacerdotes y ministros y la gente se acercará a las carpas para agilizar, también habrá 50 puestos de salud con agua y atención al peregrino, esos servidores se anotaron de todo el país y superan los 20 mil con distintas funciones, orientar a la gente, ayudar a grupos, distribuir los medios de transporte…”.