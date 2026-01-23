Pueblo General Belgrano supera las 50 cámaras instaladas

En las últimas horas, el Municipio de Pueblo General Belgrano concretó la instalación de un nuevo nodo de seguridad en la intersección de Avenida Frondizi y 30 de Marzo, el cual se suma al anillo de seguridad que funciona en distintos puntos estratégicos de la localidad.

Con esta incorporación, ya son más de 50 las cámaras de videovigilancia instaladas en el ejido urbano, ampliando la cobertura del sistema y fortaleciendo las tareas de prevención y control.

Este equipamiento se encuentra integrado al sistema de monitoreo conjunto que el Municipio mantiene con la Comisaría Quinta, lo que permite un trabajo articulado y eficiente entre las instituciones, mejorando la capacidad de respuesta ante distintas situaciones.

“En Pueblo Belgrano, la seguridad es una política de Estado. Lo hacemos por nuestros vecinos, por su tranquilidad y por el futuro de una comunidad que crece y se cuida entre todos sus actores”, remarcó el intendente Francisco Fiorotto.