Habrá paro docente universitario el viernes 27 de febrero y el lunes 2 de marzo

A continuación el comunicado completo:
Las y los docentes universitarios de AGDU volvemos al PARO este viernes 27 de febrero y adherimos al PARO NACIONAL DOCENTE del lunes 2 de marzo.
❌ Rechazamos la reforma laboral regresiva.
❌ Rechazamos el ajuste que asfixia a la educación pública.
💪 Exigimos la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta ley fue conquistada en las calles, defendida en las aulas y votada dos veces por el Congreso, con ratificación de más de dos tercios tras el veto presidencial.
Sin embargo, el Gobierno nacional lleva meses negándose a cumplirla, en una actitud antidemocrática que pone en riesgo el funcionamiento mismo de las universidades.
Hoy, el funcionamiento normal del sistema universitario ya no está garantizado.
Desde AGDU , junto a CONADU , lo decimos con claridad:
LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO NO SE TOCA. SE CUMPLE.
📍 En Paraná, en el marco del paro del 27, adherimos a la acción convocada por la Multisectorial contra la reforma laboral:
🕠 Concentración frente a la Caja de Jubilaciones a las 17:30 hs.
El lunes 2 de marzo acompañamos el PARO NACIONAL DOCENTE definido por CTERA , en el marco del no inicio del ciclo lectivo , con reclamos centrales que compartimos:
✔️ Convocatoria inmediata a paritarias.
✔️ Aumento salarial que recupere lo perdido.
✔️ Restitución de fondos educativos.
✔️ Mayor presupuesto para educación.
✔️ Rechazo a la mercantilización del sistema educativo.
✔️ Defensa de condiciones dignas de trabajo.
La unidad del movimiento docente es hoy más necesaria que nunca.
Universidad y escuela pública enfrentan el mismo ajuste.
‼️ DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS
‼️ DEFENDAMOS LA EDUCACIÓN PÚBLICA
💙 Universidad Pública Siempre
#AGDU #CONADU #CTERA #FrenteSindical #ParoDocente #UniversidadPúblicaSiempre #FinanciamientoUniversitario