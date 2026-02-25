Está abierta la inscripción para becas secundarias

Desde el Instituto Becario se informa que este 25 de febrero abrieron las inscripciones para solicitar la beca provincial de nivel secundario. Está destinado tanto para quienes inicien el trámite por primera vez o quienes quieran renovar su beneficio. Además, este año se incorporó una aplicación móvil para facilitar la solicitud.

El director Ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, subrayó que "comienza una etapa muy importante con el inicio del calendario escolar, y desde el gobierno provincial trabajamos para seguir acompañando sueños de los estudiantes entrerrianos".

"Como cada año, empezamos la etapa de inscripción con la beca secundaria. Se gestiona de manera online a través de la página www.institutobecario.gov.ar. Como novedad, este año se creó la App "Mi Beca", una opción para dispositivos móviles que alienta a la practicidad de subir la documentación necesaria en cualquier momento y desde tu celular", destacó.

En este sentido, Berdiñas señaló que "nuestro objetivo es poder facilitar el proceso de inscripción a las becas para que esté al alcance de las familias entrerrianas que deseen obtenerla".

La solicitud se podrá completar desde el miércoles 25 de febrero y culminará el 30 de abril del corriente año. Los interesados pueden realizar sus consultas a través del chat interactivo de la web, de lunes a viernes en el horario de 9 a 13. Asimismo, la atención presencial se realiza en la Casa Central de 8 a 13 y en las delegaciones departamentales de 8 a 12.

Para quienes necesiten corroborar la documentación actual a presentar, se puede encontrar en https://www.institutobecario.gov.ar/becasordinariassecundaria.php

