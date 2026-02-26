Más de 2.400 inscriptos en 24 horas para las becas secundarias provinciales

Destacó que la inscripción para el nivel secundario ya está en marcha y que en el primer día se registraron más de 2.400 solicitudes.

“Destacamos todos los programas de becas a estudiantes de la provincia. Ahora hablamos exclusivamente del nivel secundario, va a empezar en unas semanas más. Siempre hemos podido cumplir con toda la demanda de nuestros estudiantes y el objetivo es seguir haciéndolo”, indicó.

Los programas de becas del instituto son financiados con parte de los fondos de recaudación de los profesionales colegiados de la provincia.

“El año pasado estuvimos cercanos a las 16 mil becas en la provincia, en distintos niveles. Serían alrededor de 9 mil en nivel secundario y el resto de nivel superior, terciario y universitario”, comentó.

Los requisitos pueden ser obtenidos a través de la pagina web del Instituto Becario Provincial. Para nivel secundario ya se encuentran abiertas las inscripciones, y hasta el 30 de abril.

Entre los mismos se especifica que los estudiantes deben ser entrerrianos o tener al menos tres años de residencia con domicilio en la provincia, deben concurrir a una escuela pública, o pública de gestión privada, entre otros.