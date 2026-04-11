Preocupante. Por amenazas de tiroteo en una escuela, allanaron la vivienda de una estudiante

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El escrito fue descubierto en la puerta del baño de mujeres del establecimiento secundario. Ante la gravedad del mensaje, se dio intervención inmediata a la Jefatura Departamental de Policía, a la Fiscalía de turno y al Consejo General de Educación (CGE).

La situación derivó en un notable ausentismo escolar durante la mañana de este viernes, debido a que muchos padres decidieron no enviar a sus hijos por precaución. El equipo directivo y el representante legal de la institución informaron que ya se formalizó la denuncia judicial correspondiente. En paralelo, la Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE tomó conocimiento del hecho para coordinar los pasos a seguir.

Como medida preventiva, las autoridades escolares dispusieron un esquema de ingreso escalonado para la jornada de mañana. Los alumnos de 5to y 6to año entrarán a las 7:30, seguidos por los de 3ro y 4to a las 7:45, y finalmente los de 1ro y 2do a las 8:00. Desde el colegio sugirieron que los estudiantes concurran acompañados por un adulto responsable para brindarles mayor contención.

La institución buscó transmitir tranquilidad a las familias y aseguró que se están cumpliendo los protocolos de seguridad establecidos. Según informaron, un equipo de abordaje de situaciones complejas del CGE se hará presente en el establecimiento. Este grupo técnico trabajará de manera conjunta con docentes y estudiantes para procesar el impacto de la amenaza y reforzar el bienestar del entorno escolar.

Investigación y allanamiento

La investigación por la amenaza de tiroteo en el Instituto Nuestra Señora de la Merced D-10, de La Paz, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, con el secuestro de dispositivos electrónicos durante una requisa personal a la adolescente apuntada como presunta autora y también en un procedimiento realizado en su domicilio.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, todo se originó a partir de la denuncia radicada por el representante legal del establecimiento, ubicado sobre calle Belgrano 955, luego de que apareciera un mensaje intimidatorio escrito en el baño de mujeres. A eso se sumaron posteriormente dos correos electrónicos enviados a la institución con amenazas de características similares.

A partir de esa situación, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, junto con efectivos de Cibercrimen de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, avanzó con tareas de análisis sobre las cuentas desde las que salieron los mails. De acuerdo con la información oficial, uno de los correos pudo ser vinculado a una adolescente de 16 años, alumna de sexto año de la misma institución.

Con esos elementos, y tras informar a la Unidad Fiscal, se montó un operativo preventivo en el establecimiento, con intervención de las divisiones Investigaciones e Inteligencia Criminal y Drogas Peligrosas. Allí se logró identificar visualmente a la menor y realizarle una requisa personal en presencia de su madre, la Defensora Oficial y autoridades del colegio.

Durante ese procedimiento, la Policía secuestró un iPhone 16 Pro, que será sometido a peritajes para determinar si hubo otras personas involucradas en el hecho.

Además, se concretó una diligencia judicial en una vivienda de calle Ituzaingó, donde reside la adolescente investigada. En ese lugar se procedió al secuestro de un segundo teléfono celular y una notebook, elementos que también quedaron incorporados a la causa.

En el operativo también participaron efectivos de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, además de personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, que viene realizando recorridas diarias en establecimientos educativos, tanto con móviles como con patrullaje peatonal.

Como parte de las acciones posteriores al caso, desde la Policía se indicó además que ya fue solicitada a la Departamental de Escuelas una reunión con otros organismos, con el objetivo de generar herramientas para la identificación y prevención de riesgos, fortalecer canales de comunicación y promover acciones vinculadas a la convivencia escolar.

Fuente: Ahora / El Entre Ríos

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