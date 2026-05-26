Docentes universitarios inician un paro nacional de cinco días

Tras la masiva Marcha Federal Universitaria realizada hace dos semanas, los gremios docentes iniciarán desde este martes un paro nacional de cinco días en las universidades públicas de todo el país. La medida de fuerza se da en medio de reclamos por la pérdida salarial acumulada durante el gobierno de Javier Milei, el ajuste presupuestario y la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) confirmó una nueva semana de protesta en todas las universidades nacionales. Desde la organización sostuvieron que el conflicto continúa porque el Gobierno nacional "no cumple la Ley de Financiamiento Universitario" y señalaron que la sociedad ya se expresó de manera contundente en la movilización federal del pasado 12 de mayo. "Milei eligió a la universidad pública como enemigo y acá nos tienen, de pie, porque la vamos a defender con uñas y dientes", afirmaron desde el sindicato.

En la misma línea, la Conadu Histórica resolvió un paro nacional de toda la semana y destacó que la multitudinaria movilización universitaria fortaleció la decisión de profundizar el plan de lucha. "La extraordinaria respuesta social obtenida es un respaldo muy poderoso para la continuidad de nuestro plan de lucha, frente a un gobierno que continúa sin dar respuestas a las demandas salariales y presupuestarias", señalaron en un comunicado.

En Entre Ríos

Los docentes universitarios entrerrianos nucleados en AGDU también realizarán una semana completa de paro, del 26 al 30 de mayo, en adhesión a la medida definida por el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de Conadu. Según se denuncia desde el sector, los trabajadores docentes -que no tienen una paritaria desde octubre de 2024- sufrieron una caída del 34% de su salario entre la asunción de Javier Milei y enero del 2026. En ese marco, graficaron que un profesor de universidad con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró ese mes un sueldo bruto de 305.604 pesos.

Durante la semana de protesta se desarrollarán jornadas de visibilización, clases públicas y acciones callejeras en distintas universidades del país. Además, Conadu impulsará una articulación de medidas con el Frente Sindical Universitario.

UTN –FAGDUT

La federación gremial de docentes de la UTN –FAGDUT– convocó a cinco días de protesta a partir de este martes. "El Gobierno tiene que dejar de poner excusas y aplicar la Ley de Financiamiento Universitario", manifestó el Secretario General de FAGDUT, Ing. Ricardo Mozzi, y explicó: "Seguimos en estado de alerta: cada día que pasa sin resolverse esta problemática hay más docentes que -por estos salarios indignos- migran al sector privado y más estudiantes que -por no tener becas- dejan la facultad".

Así la medida de protesta iniciará con 48 horas de jornadas de reflexión donde los docentes asistirán a los establecimientos educativos para dar visibilización a la crítica situación universitaria. Luego, el jueves y viernes, habrá paro sin asistencia a los lugares de trabajo y sin dictado de clases virtual sincrónica, por lo que no habrá actividades académicas y de investigación en las 30 facultades regionales que posee la UTN a lo largo y ancho del país ni en el Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico, también dependiente de esta casa de altos estudios.

El quinto día de la medida de fuerza, para completar las 120 horas de protesta anunciadas, será el jueves 4 de junio, ya que los primeros días de la semana próxima se realizarán en la UTN las elecciones a consejeros y consejeras en todo el país. "Somos muy respetuosos con las instituciones de la democracia, y creemos que es importante que cada facultad pueda elegir sus representantes", precisó Mozzi. En esa línea, el titular de FAGDUT le apuntó al Poder Ejecutivo y recordó que la Ley de Financiamiento Universitario ya fue votada y refrendada por el Congreso y por la Justicia en dos instancias.

Asimismo, el dirigente contó que desde el Frente Sindical Universitario se prevén diferentes acciones como un reclamo frente al Palacio Pizzurno, sede de la cartera de Educación. "Queremos dialogar como marca la Ley", enfatizó el titular de los docentes "tecnológicos", e indicó que entre los reclamos "hay algo tan básico como la apertura de paritarias".

El atraso en materia salarial no solo afecta el poder de compra sino que también genera una crisis en el sistema de salud universitario. "El rojo es cada vez mayor en las obras sociales universitarias por el desfasaje entre los aumentos de los medicamentos y los servicios profesionales y los magros ajustes salariales", describió Ricardo Mozzi, e indicó que en las mismas "hay alerta de quiebre".

Los trabajadores universitarios también prevén acciones frente al Palacio de Justicia, para que el Poder Judicial nuevamente se expida sobre la Ley de Financiamiento Universitario de forma de que al Gobierno no le queden más vericuetos legales y entonces, por fin, tenga que aplicarla.

Por su parte, el Secretario Adjunto de la organización, José Gabriele, señaló que desde FAGDUT se le pide a su gente que "no baje los brazos", al tiempo que señaló: "Sigamos en el sendero del equilibrio de la continuidad académica pero sin resignar los reclamos justos y democráticos por salarios dignos, para que no precaricen la labor de la educación".

Fuente: El Once