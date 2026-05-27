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Sociedad ALERTA VIOLETA

Sigue la advertencia por bancos de niebla en el sudeste de la provincia

Desde la dirección de Defensa Civil se informa que se emitió un alerta nivel violeta para este jueves, debido a la presencia de bancos de niebla y neblinas persistentes.

27 May, 2026, 20:08 PM

El fenómeno meteorológico provocará una reducción significativa de la visibilidad, aumentando notablemente el riesgo en la circulación vial para los departamentos Victoria, Gualeguay, Colón, Uruguay, Tala, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy.

 

Ante esta situación, y con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos, Defensa Civil solicita extremar las precauciones. Se aconseja no salir a la ruta o calles a menos que sea estrictamente necesario mientras persista el fenómeno.

 

Si la niebla lo sorprende durante la conducción, aumente la distancia de seguridad entre vehículos y evite bajo cualquier circunstancia sobrepasar a otros automóviles.

 

Encender las luces bajas y las luces antiniebla del vehículo. Evitar el uso de luces altas, ya que estas pueden encandilar al propio conductor al reflejarse en la niebla. Además, se recomienda adecuar la velocidad a las condiciones de visibilidad actuales de la calzada.

 

En caso de que la visibilidad sea nula, busque un lugar seguro para estacionar (como estaciones de servicio o paradores). No se detenga sobre las banquinas ni sobre la calzada, ya que representan un alto riesgo de colisión.

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