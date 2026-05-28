“El estar preparado quita miedos”: destacan la importancia de saber RCP ante un paro cardiorrespiratorio

El enfermero Sergio Sack explicó en RADIO MÁXIMA cuáles son los pasos fundamentales para asistir a una persona que atraviesa una emergencia cardíaca y remarcó que actuar rápido puede salvar vidas.

Sack explicó que el paro cardiorespiratorio sigue siendo considerado como la principal causa de muerte a nivel mundial y subrayó las acciones básicas que cualquier persona puede realizar mientras llega la asistencia médica.

“Lo que enseño son seis pasos fundamentales”, expresó Sack y advirtió . “Tiene que ser muy rápido el tiempo, deben ser cinco o seis minutos. Generalmente no llegamos en esos tiempos y por eso se empezó a trabajar para que la comunidad sepa cómo hacer RCP hasta que llegue la emergencia”, sostuvo.

Además, explicó que el uso de desfibriladores automáticos aumenta las posibilidades de supervivencia de la persona afectada. “Con un aparato automático tenemos un 70 por ciento de posibilidades de que el corazón arranque antes de que llegue la ambulancia”, indicó.

Los pasos básicos ante una emergencia.

Sack explicó que lo primero es evaluar la seguridad del lugar antes de intervenir. “Siempre se habla de la seguridad del ambiente. Si hay inseguridad, no actuar”, afirmó.

Luego, recomendó verificar el estado de conciencia de la persona. “Hay que tocarle el hombro y preguntarle cómo se llama”, detalló. Después, indicó que se debe observar si respira normalmente, mirando el movimiento del pecho y la expresión facial.

“No tomar el pulso porque se pierde tiempo. Si hay respiración, no está en paro cardíaco. Solo hay que ponerlo de costado”, explicó.

Si la persona no respira, la situación cambia y en este caso se debe intervenir con rápidez y seguridad. “Si no respira, está en paro cardíaco. Hay que activar la emergencia y dar datos firmes sobre la persona, la edad y el estado en el que se encuentra”, remarcó. En ese sentido, recordó que el número de emergencias del Hospital Centenario es el 107.

Cómo realizar las compresiones torácicas

El enfermero explicó que las maniobras de RCP deben comenzar rápidamente mediante compresiones torácicas.

Las compresiones se realizan con el talón de la mano. Se debe ubicar las mismas en el centro del pecho. También aclaró que se deben retirar prendas gruesas u objetos que podrían dificultar la maniobra.

Según detalló, la persona que realiza las compresiones debe ubicarse con los brazos rectos y en forma perpendicular al cuerpo del paciente. “En un adulto son 30 compresiones seguidas”, señaló.

Además, recomendó no realizar respiración boca a boca. También se debe inclinar el mentón hacia atrás para facilitar el paso del aire de la persona a la que se asiste. “Llevar el mentón de la persona hacia atrás para que ventile bien y no obstruya el paso del aire”, explicó.

En lactantes

En los lactantes, explicó Sack, no se realiza la maniobra de RCP de inmediato, sino que requiere de un paso previo fundamental.

Las emergencias en lactantes suelen darse por obstrucciones de la vía aérea, indicó.

“Primero debe expulsar el objeto que obstruye, que puede ser la leche u otro elemento. En estos casos hay que ponerlos en posición inclinada, boca hacia abajo y pegarle tres veces en la espalda, hasta que expulse el objeto”, manifestó.

Recién después de esta intervención, se puede dar inicio a la maniobra de RCP. Para los bebes, sólo se debe apoyar dos dedos de la mano en el tórax para las compresiones.

La gente entrenada se anima a actuar

Sack destacó la iniciativa de aumentar las capacitaciones en escuelas, en el hospital y otros espacios. “En la comunidad se va enseñando muchísimo, se llega con las escuelas, en el Hospital Centenario y en el Centro de Convenciones”, comentó.

El profesional resaltó que en el mes de junio darán inicio a un nuevo ciclo de capacitaciones y señaló que es importante practicar para perder el miedo a intervenir en una situación de emergencia.

“Una vez que la gente está entrenada, sabe qué hacer y se anima a realizar las compresiones. En situaciones severas han salvado vidas”, concluyó.