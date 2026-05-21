Día Mundial de Protección de la Lactancia Materna

“Esta efeméride, impulsada originalmente por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), nació a raíz de la aprobación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en 1981. Su gran objetivo es defender el derecho a la lactancia natural frente a las amenazas comerciales, regulando las prácticas que compiten de manera desleal con este acto soberano de amor y salud”, comentó al respecto la puericultora Soledad Bettendorf.

La especialista sostuvo que “sostener la lactancia es un desafío diario. Instituciones globales como el INSP destacan que la lactancia humana reduce significativamente los riesgos de diabetes tipo 2, obesidad y ciertos tipos de cáncer, tanto en los bebés como en las personas que amamantan”.

“Para que la lactancia sea posible, no solo se necesita información, sino también entornos seguros y redes de apoyo. Por eso, queremos recordarte que el Hospital Centenario cuenta con un Servicio de Puericultura con certificación internacional IBCLC. Si tenés dudas, dificultades o simplemente buscás un espacio de escucha y asesoramiento profesional para transitar esta etapa, nuestro Consultorio de Lactancia está a tu disposición” expresó Bettendorf.

Los horarios del consultorio son los martes y jueves de 10 a 12 hs, ubicado recientemente en el Pabellón 3 del nuevo edificio del Hospital Centenario, en el consultorio 4.

Por su parte, la nutricionista y puericultora Luisina Piaggio destacó que allí realizan atenciones a mujeres desde la gestación del embarazo, con consultas prenatales, y realizan luego el acompañamiento y seguimiento una vez que nació el bebé.

A su vez, destacó que “demás del trabajo realizado en el consultorio se hacen recorridos por Maternidad y Neonatología, además de interconsultas que solicitan desde otros servicios, si hay una mamá internada por otro motivo”.

“Protegemos la lactancia humana. Acompañamos a las familias. Cuidamos el futuro de nuestra comunidad”, concluyeron las profesionales.

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