Planteos al CGE de la única escuela primaria que funciona en Ceibas

La decisión del Consejo General de Educación de cambiar horarios en la escuela NINA N°12 “Wolf Scholnik” de Ceibas, generó reclamos de los padres, que plantean un cambio de modalidad.

Noemí Saavedra, una de las madres, dijo en RADIO MÁXIMA que “por el horario de salida algunas familias deben suspender actividades, como terapias de salud que realizan en ciudades vecinas, como Gualeguay o Gualeguaychú. En Ceibas hay muy pocos profesionales”.

Además, a los docentes que viajan a dedo se les complica el regreso a dedo en la ruta.

“Es la única escuela primaria, no hay otra opción, lo ideal sería una mayor flexibilidad. Pedimos que autoricen a algunos niños a asistir medio día a la escuela. Planteamos los derechos de la infancia, el derecho a elegir que en Ceibas no tenemos. No se puede elegir ni los horarios, ni los talleres”, manifestó Noemí.

El viernes pasado, se llevó a cabo una reunión convocada por la Dirección Departamental de Escuelas de Islas del Ibicuy, con la participación de padres y docentes de la Escuela Nina donde se abordaron los cambios de horario escolar propuestos para la institución.

Durante el encuentro, se brindó respuesta a una nota previamente presentada por las familias, y fue uno de los temas principales el posible pase al turno vespertino, medida que generó preocupación entre los presentes.

Según explicaron las autoridades, esta modalidad ya fue implementada en otras localidades con resultados positivos, destacando que permitiría reducir la cantidad de alumnos por turno.

Diversos planteos

Sin embargo, docentes manifestaron su inquietud por el regreso a sus hogares en horarios más tardíos, especialmente teniendo en cuenta las condiciones de traslado. Ante esto, desde la Departamental señalaron que se trata de condiciones propias del trabajo docente, y que quienes lo consideren pueden optar por desempeñarse en instituciones más cercanas a sus domicilios.

Otro punto que generó preocupación fue el riesgo de circular en horarios nocturnos, especialmente por rutas, a lo que las autoridades respondieron que los peligros existen en cualquier momento del día.

Por su parte, las familias expusieron la situación de niños que podrían verse obligados a faltar a clases, ya que el cambio de horario afectaría la continuidad de terapias y tratamientos médicos. Frente a esto, se indicó que la alternativa sería la presentación de certificados médicos.

Además, se trataron expedientes presentados por familias que solicitaban que la institución pase a ser Escuela N.E.P. y que la modalidad Nina sea opcional, pedido que finalmente fue rechazado, confirmándose que la escuela continuará bajo su modalidad actual.

Según manifestaron los presentes, la reunión dejó un clima de malestar, ya que no se habría percibido empatía ni flexibilidad por parte de las autoridades frente a los planteos realizados por la comunidad educativa.

Fuentes: RADIO MÁXIMA. Ceibas Noticias.